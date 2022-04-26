外匯存款降準 阻走資 人幣急跌 人行出手

內地新冠肺炎疫情爆發，加上內地股市及人民幣齊齊急跌，中國人民銀行再度出手「維穩」。人行指，為提升金融機構外匯資金運用能力，將於5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點，由現時的9%降至8%。

分析認為，近日人民幣急跌，加上內地疫情擴散，昨傳北京或封控，調低外匯存準率，冀金融機構減少持有外匯，而轉持有人民幣，從而令人民幣匯價穩定。

人幣曾見1年低 本月瀉3.4%

人民幣昨見約1年低位。人民幣兌一美元中間價報6.4909，較上周五報6.4596，按日減313點子或0.48%，為去年8月以來最低，本月累瀉1,427點子或2.2%。人民幣兌一美元在岸價曾報6.5774，離岸價曾報6.6092，齊跌逾1%，至晚上8時45分，分別報6.561及6.5875，跌幅略收窄至0.9%及1%，但本月暫累瀉逾3.4%；每百港元曾兌83.71人民幣。

人行去年兩度調高外匯存準率，每次2個百分點，去年12月調高至9%，因人民幣持續強勢，去年更累升約2.5%。有內地網民認為，近期A股持續走低，部分原因是人民幣持續貶值拖累，昨曾跌破6.56關，對市場信心造成重大影響，故人行收市後出手，「果斷平抑人民幣持續貶值預期，相信A股有望反彈」。

美匯強及疫情打擊 今年或試6.6

中信證券聯席首席經濟學家明明昨早前對內地傳媒表示，本輪人民幣貶值壓力增大，因疫情令經濟基本面下跌，以及美元走強。Omicron疫情在經濟重點城市發生並較快擴散，引發全球對內地供應鏈的擔憂。供應鏈擾動疊加美匯指數上行將使人民幣短期承壓，但毋須對人民幣形成貶值預期。

分析認為人民幣今季貶值壓力仍然存在，或試6.6附近才穩定，中長期看人民幣兌一美元或重新升值，全年走出雙向波動的局勢。招商證券宏觀團隊預測全年看，美匯指數將試高位後回落，人民幣亦將重回升勢，甚至挑戰2005年匯改以來6.04的高位。