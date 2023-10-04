外匯專題｜日圓英鎊續頹 鐵礦石見底 澳元料穩步升

美元在美國加息周期下表現一枝獨秀，今年第三季多隻熱門貨幣如歐元、日圓及澳紐元普遍錄約3%跌幅，英鎊則瀉4%，美匯指數上季則累升3.2%。展望今季，分析預期聯儲局仍會加息一次，令美元將持續強勢，故看淡日圓、歐元及英鎊，而商品貨幣中，澳元可看高一線。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培對本報指，看淡歐元、英鎊及日圓，他說歐元區採購經理指數(PMI)持續處50以下，8月通脹處5.3%高水平，加上市場預期第三季經濟將按季收縮，相信加息周期已見頂。然而，美國經濟並非好，但PMI企穩50以上，聯儲局相對有能力及願意加息。至於英國情況與歐洲相若，其8月通脹高達6.7%，為七大工業國中最高，「(英國)需要加息，但未有加息」，反映其經濟亦差。他建議投資者不宜沾手歐元及英鎊，預期歐元今季或見1.03，英鎊兌美元恐穿1.2，今季於1.18至1.2水平上落。

近期市場焦點日圓會否失守150，日本央行會否干預，溫灼培稱，日本去年9月及10月曾入市，其中10月規模較大，令日圓由150反彈至128；美匯指數由113跌至101。今次日本會否同於150出手，仍是未知之數，但相信今次入市規模未必及去年，日圓反彈力度不會太大，「不用抱太大期望」，日圓料反彈見145，即每百日圓兌港元見約5.4，倘最終不干預，圓匯或先試152，即兌港元報約5.15。

東亞銀行(023)投資產品及顧問部高級投資策略師黃燕娥則推介商品貨幣，尤其看好澳元，中長線則看好人民幣。她說澳洲以出口鐵礦石為主，鐵礦石價於去年11月已見底，並穩步回升，加上內地經濟有望持續好轉，帶動需求，將利好澳元走勢。

人民幣料7.27至7.33波動

澳洲央行昨議息維持利率4.1厘不變，她說澳元下滑視為入市機會，相信澳洲息率已見頂，最快明年底減息，澳元兌美元年底料見0.65至0.66，兌港元則報5.15，倘見0.63或5元以下，可分段買入，而人民幣兌一美元年底於7.27至7.33水平波動。