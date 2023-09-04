外匯降準｜中資券商料外資回流 人行出手穩匯 港股添憧憬

中國人民銀行第三度下調金融機構外匯存款準備金率，向市場釋出要遏止人民幣貶值的訊號，刺激在岸及離岸人民幣兌一美元曾升至7.24水平的3周高。中信證券發報告指，歷年人民幣觸底後不足1個月，即會見到外資回流，料有利港股本月造好。

人行上周五宣布去年4月以來第三次外匯降準，本月15日起由6%下調至4%，按7月底外匯餘額8,218億美元計，預料可釋放約164億美元(約1,279億港元)外匯流動性。市場對人行今次出手能否扭轉人民幣弱勢仍抱有懷疑，惟普遍認為其政策意義大於實際，確立中央不希望人民幣再走貶的立場。

離岸在岸價曾觸7.24 創3周高

人民幣自上月中觸頂後反覆靠穩並曾創3周高，離岸人民幣兌一美元曾觸及7.24的高位，上周五收報7.267；在岸人民幣兌一美元亦高見7.247，上周五收報7.2612。

中信證券籲吼科技新能源股

中信證券指，今年春節以後人民幣持續明顯貶值，並引發外資撤退的擔憂，惟認為美元7月中以後的反彈已充分反映經濟強勁增長及美國聯儲局緊縮政策的預期，加上內地近日對匯率的維穩操作，預料人民幣續向好、美元或走弱，有利外資回流。該行又指，本月港股有上升動力，除了外資回流利好增長股如科技及新能源板塊，另外預料在內地政策「組合拳」落地下，亦可留意內房、金融及消費板塊。

恒生指數上周四收報18,382點，全周升2.4%或426點。港股上周五因颱風蘇拉襲港而停市，港股美國預託證券(ADR)則普遍造好，美團(3690)ADR較港高4.2%，阿里巴巴(9988)更高約3.3%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日高開236點，至18,619點。美股今日則因假期休市。

人幣7月全球支付佔比首破3%

另外，人行國際司司長金中夏在一個論壇上指，人民幣7月全球支付中佔比首次突破3%；貨物貿易佔比達24%。