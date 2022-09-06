外匯降準｜人行出招穩人幣 料不足扭勢

美元急升引爆環球匯率急貶，中國人民銀行昨再急出招，宣布本月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率將由現行8%，下調至6%，為今年第二次。不過分析料行動只會短線利好人民幣，未足夠扭轉近期的弱勢。

人行今年4月底亦曾下調外匯存準1個百分點。離岸人民幣昨早曾跌穿6.95，見兩年低，報6.9549，跌366點子，消息公布後跌幅收窄，截至本港時間昨晚8時半，離岸價跌21點子或0.3%，報6.9394；在岸價報6.9324，跌324點子或0.47%。累計今年至今在岸價已走貶9.1%，離岸價亦已累計貶值9%。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，內地外匯降準顯然是要在美元急升的大環境下穩定人民幣，尤其在10月七中全會及二十大召開前，政策更要謹慎。她認為，今次人行下調幅度超出預期，料可釋放190.7億美元(約1,487億港元)，而當在岸美元流動性放鬆，便會擴大在岸及離岸的美元融資成本，有利中資銀行以較低成本借入美元。

渣打：未來數周仍有機會試７算

劉潔指，人行的行動可在短期內減低人民幣的貶值壓力，但未足以扭轉弱勢，料未來數周仍有可能重新下試7算，直至年底才有回升空間，主要受累中美貨幣政策分化與美元強勢；內地防疫封控措施；及美台11月選舉下地緣政局或緊張。該行又認為，外匯存準率仍有下調至5%的空間，即2021年中，人行首次上調相關金率前的水平。

港股半年低 三桶油逆向走高

股市方面，美國對華懲罰性關稅延長，並擬限制美國對內地科企投資，港股連續3日向下，恒生指數低見19,064點，最多跌388點，貼近萬九關稍見承接，收市報19,225點，跌幅收窄至226點或1.2%，連跌3日累挫729點，為3月中後約半年低。主板成交額984億元。

整體下跌股份逾千隻，汽車股明顯受壓，吉利汽車(175)大跌7%；比亞迪(1211)則挫5.9%，為表現最差兩隻藍籌。資源類股份成避風港，中國神華(1088)升3.8%為表現最好藍籌；中國宏橋(1378)則揚3.4%。另外，「三桶油」全線向好，中海油(883)走高2.5%；中國石化(386)漲1.9%；中國石油(857)升1.9%。港股通則吸資，滬深合共淨買額28.85億元，近日沽空額急升的恒生中國企業(2828)錄淨買額10.37億元。