外圍急升｜釋放價值 降監管風險 阿里拆6業務 謀獨立上市

馬雲外遊1年終於回國的消息才剛曝光，翌日阿里巴巴(9988)即宣布「拆大台」式的重組計劃！阿里昨宣布，集團將迎來創辦24年最重要的一次組織變革，旗下將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等6大業務集團，全部將獨立經營，並在具備條件時可獨立上市，阿里只以控股公司形式管理。市場對阿里重組初步反應正面，料有助釋放價值，兼降低監管風險，外圍股價早段曾飆逾12%。 阿里昨收報84.25元，跌1元或1.2%，累計本月失2.6%，連跌兩月累挫21.7%。阿里美股早段曾較港飆12.4%，截至本港時間昨晚10時半，折算報91.27元，較港高約8.3%。

1+6+N架構 張勇掌阿里雲 集團指，今次組織治理變革由董事會主席兼首席執行官張勇發起，已分別經集團合夥人與董事會一致通過。新架構下，張勇兼任阿里雲智能集團首席執行官；戴珊掌淘寶天貓商業集團；俞永福掌本地生活集團；萬霖繼續執掌菜鳥集團；蔣凡掌國際數字商業集團；樊路遠掌大文娛集團。各業務集團將分別成立董事會，實行董事會領導下的CEO(行政總裁)負責制，並由阿里控股，形成「1+6+N」組織架構。 張勇稱，「市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性」。他又要求員工回歸創業者狀態再出發，真正走向為自己的業務而戰，「不擁抱變化就會變得僵化，不改變自身就會被時代打敗」。