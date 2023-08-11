外圍衝高｜上季多賺五成 勝預期 阿里績優 六大業務齊報捷

內地監管機構向阿里巴巴(9988)旗下螞蟻集團開出逾70億元人民幣天價罰單。同時掃走集團一大陰霾後，集團昨再交出亮麗季度業績，上季經調整利潤大漲近五成，超出市場預期。當中重組出的六大業務全數收入及經調整 EBITA均見改善，反映架構重組或奏效。

阿里6月底止季度純利343.32億元(人民幣，下同)(約371.6億港元)，按年大升近51%；收入2,341.56億元，多13.9%；淨利潤330億元，增62.6%；非公認會計準則淨利潤449.22億元，多48%，主要由於經調整EBITA增加及權益法核算的投資損益增加所致；攤薄每股收益1.8港元，維持不派息。

阿里美股昨早段曾折算港股高見99.3元，較港升逾半成。

菜鳥收入升34% 雲智能利潤倍升

阿里六大業務全線造好！淘天集團季度收入升12%，至1,149.53億元，經調整EBITA亦增9.1%，至493.19億元。阿里國際數字商業集團收入則升41%，至221.23億元，經調整EBITA虧損收窄。本地生活收入多30%，至144.5億元，訂單漲逾35%，經調整EBITA虧損收窄。菜鳥集團季度收入升34%，至231.64億元，由國際物流履約解決方案服務及國內消費者物流服務的收入增加所帶動，並由虧轉盈8.77億元。大文娛收入多36%，至53.81億元，反映線上娛樂業務的增長及線下娛樂業務的強勁復甦，經調整EBITA亦虧轉盈。

值得注意是，雲智能季度收入多4%，至251.23億元，而經調整EBITA更倍升至3.87億元，增長最明顯，反映人工智能(AI)計算相關產品的需求殷切。

季內共斥31億美元回購

阿里主席兼首席執行官張勇表示，期待變革對業務持續產生積極影響，包括競爭力不斷增強、持續增長，以及為股東創造價值。首席財務官徐宏說，過去一個季度取得了強勁的財務表現，受惠於各分部業務得到改善，收入與經調整EBITA分別增長14%及32%。另外，得益於持續產生的強大自由現金流，集團季內回購了價值31億美元的美國存託股。

螞蟻天價罰款未反映

不過，就螞蟻接到的天價罰款，集團指相關罰款的影響未反映在對螞蟻的權益法核算的投資損益中，並將在螞蟻向集團報告其包含了罰款的季度業績時才反映。上季阿里對螞蟻的投資收益錄43.64億元，按年多17.4%。