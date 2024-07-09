外籍人士最佳移居地2024｜香港大勝新加坡　惟「友善度」下降4位

近年愈來愈多人考慮移居外地生活，不過，在決定是否移居海外生活或工作時，要考慮多項因素。外國一個網站最近發表報告，評選出2024年最適合外籍人士的移居地選擇，當中香港「大勝」新加坡9位，但香港的「友善度」則下降4位。 報告《Expat Insider 2024》由全球外籍人士社區「InterNations」發布，報告於今年2月調查，訪問了全球12,543名外籍人士，來自175個國家，居住在全球174個國家或地區。調查邀請受訪者對居住地的生活質量、安頓難易程度、工作、個人財務和外籍人士必需品5個指標作評價。

中美洲小國巴拿馬成榜首 中美洲的巴拿馬成為新榜首，其次為墨西哥、印尼、西班牙、哥倫比亞；中國排第19位、香港排第21位，超越新加坡的排名30位、而港人「鄉下」日本僅排37位。 巴拿馬去年排名第三，今年超越墨西哥奪下冠軍寶座，被評為外籍人士最佳移居國家，有約82%外籍人士對在當地的生活感到滿意，全球亦有大比例的人指，移居至中美洲國家是出於經濟原因、退休或希望提高生活品質。 香港的「當地人友善度」下降 香港今年在外籍人士最佳移居地排行中，排名第21位，較去年上升19位，並超越新加坡的排名第30位。本港排名上升，由於五項細分指數表現有所提高，當中個人財務、生活質量方面改善較大。

個人財務指數方面，香港由去年第43位，上升15位至第28位，大幅領先排名第48位的新加坡。報告顯示，儘管香港生活成本高昂，但多達八成外籍人士認為，他們的可支配家庭收入，足以過上舒適的生活；另有42%的居港外籍人士，其年收入總額達到10萬美元或以上。 生活質量方面，香港的安頓容易度指數，亦由去年的第29位，小升至第27位，勝過新加坡。其中「文化和歡迎度」由去年第33位，升至第21位；「交友容易度」則由去年22位升至第20位；惟「當地人友善度」則從去年第35位，下跌至第39位。