外貿數據｜內地上月出口飆17.9% 預預期

海關總署公布，內地今年6月，以美元計，進出口總額5,645.9億美元，按年增10.3%，按月升5.1%。出口按年漲17.9%，增速較5月加快1個百分點，創5個月高位，亦較預期增12%為佳；進口按年揚1%，增速較5月回落3.1個百分點，遜預期升3.9%。當月貿易順差979.4億美元，多於預期的757億美元。

上半年進出口貨值3.08萬億美元，飆10.3%，其中出口揚14.2%，進口則升5.7%。

另外，以人民幣計價方面，6月份，進出口總值3.77萬億元人民幣，按年飆14.3%，上月出口漲22%，進口則升4.8%。上半年進出口總值19.8萬億元人民幣，比去年同期增長9.4%。其中，出口11.14萬億元人民幣，增長13.2%；進口8.66萬億元人民幣，多4.8%。

海關總署新聞發言人李魁文指，5、6月外貿增速明顯回升，5月份以來，隨著內地新冠肺炎疫情防控形勢總體向好，各項穩增長政策效應逐漸顯現，外貿企業復工複產有序推進，特別是長三角等地區進出口快速恢復，帶動全國外貿整體增速明顯回升。5月份外貿進出口同比增長9.5%，增速較4月份加快9.4個百分點，6月份增速進一步提升至14.3%。

外貿有望保持穩定增長

他又指，當前新冠肺炎疫情和國際環境更趨嚴峻複雜，外貿發展仍面臨一些不穩定不確定因素，保穩提質還面臨不少壓力。但是也要看到，內地經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。隨著國家穩經濟一攬子政策措施的落地見效，復工復產有序推進，故外貿仍有望繼續保持穩定增長。