外資行派定心丸 大和籲勿對股市過分恐慌

外資大撤退引爆港股周一暴瀉，不過大瀉千點過後卻有外資大行認為市場過分恐慌。大和發報告表示，二十大未有短線的政策指向，建議投資者不宜在市場上反應過度，並認為即使短線市場情緒較負面，但今年中起的中線經濟復甦仍持續，並可憧憬二十大後會有具體刺激政策出台。而摩根大通更有分析直指，目前是撈底機會。
大和報告指，市場情緒及人民幣轉弱，或令今季市場明顯反彈的預期落空，不過認為即使會議未有改變新冠肺炎防疫政策，但仍然預期明年初內地會通關，成為其中一個投資主題。該行將A股必需消費股及本港電訊板塊降級至「中性」，並將兩地科技股評級上調至「增持」。
摩通策略師：目前是買入時機
另外，華爾街大好友、摩根大通策略師Marko Kolanovic表示，中國股票的冧市與基本因素脫鈎，考慮到內地經濟復甦及貨幣刺激政策，認為大跌市反而造就買入時機。
大市方面，中港股大冧後昨乏力反彈。恒生指數早段曾失萬五關，低見14,947點，收市則報跌15點或0.1%，報15,165點；恒生科技指數反彈明顯，報2,884點，漲82點或近3%。主板成交額持續高企，錄1,434億元。內地股市亦反覆微跌，上證綜合指數報2,976點，失1點或0.04%。