外資行派定心丸 大和籲勿對股市過分恐慌

外資大撤退引爆港股周一暴瀉，不過大瀉千點過後卻有外資大行認為市場過分恐慌。大和發報告表示，二十大未有短線的政策指向，建議投資者不宜在市場上反應過度，並認為即使短線市場情緒較負面，但今年中起的中線經濟復甦仍持續，並可憧憬二十大後會有具體刺激政策出台。而摩根大通更有分析直指，目前是撈底機會。

大和報告指，市場情緒及人民幣轉弱，或令今季市場明顯反彈的預期落空，不過認為即使會議未有改變新冠肺炎防疫政策，但仍然預期明年初內地會通關，成為其中一個投資主題。該行將A股必需消費股及本港電訊板塊降級至「中性」，並將兩地科技股評級上調至「增持」。