外資連續5個月減持內地銀行間債券　減持國債規模按月擴大3倍

路透社報道，根據中債登數據計算，境外機構投資者6月再減持內地銀行間債券950億元人民幣，連續5個月出現減持，但減幅按月下降。當中，外資上月減持中國國債559億元，減持規模按月顯著擴大近3倍，連續5個月累計減持幅度達4,445億元。

另外，國家外匯管理局副局長王春英表示，近期美國利率及匯率快速上升，國際資本由新經濟體流出，但強調有信心化解聯儲局政策對內地跨境資金流動的影響，認為目前經濟實力明顯增強，最近的消費及投資繼續回升，隨著穩增長政策落地，經濟會逐步恢復。

她又提到，聯儲局加息及地緣政治衝突影響，今年美元指數已升11%，其他非美元主要貨幣走弱，但人民幣今年只貶值5.8%，匯率穩定性較其他貨幣強，目前市場亦未見明顯升值或貶值預期，跨境資金流動穩定。她說，雖然人民幣短期有一定波動，但隨著經濟企穩，產業供應鏈保持穩定，有助支持人民幣匯價，預計會保持雙向波動、在合理水平上基本穩定。

外管局：今年人民幣只貶值5.8% 積定性較其他貨幣強

外管局亦公布，內地上半年銀行結售匯順差852億美元，銀行代客涉外收付款順差834億美元。不過上季面對複雜的內外部環境，結售匯順差為265億美元，涉外收支順差為211億美元，分別按季下跌近55%及66%。外管局指，兩項數據保持順差，反映貨物貿易、直接投資等基礎性順差保持較高規模。