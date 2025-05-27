外賣大戰｜美團明起大促銷派618人仔「神券包」　王興挑機京東：不惜代價贏得競爭

美團(港交所：3690)宣布，聯合百大餐飲、零售品牌，於明日(28日)至6月18日開啟「618大促銷活動」，期間會向全數消費者發放618元人民幣(下同)的「神券包」。另外，美團行政總裁王興在公司業績電話會上，回應京東(港交所：9618)補貼外賣業務造成的影響時指出，美團「將不惜代價贏得競爭」。

此次美團發放618元「神券包」可用於外賣和閃購，涵蓋多個品類，黑金和黑鑽會員更可頒取818元及888元的「神券包」。大促銷活動結合「餐飲外賣+購物」的生活消費全品類，外賣還將提供「天天必膨，滿18減18」外賣券；閃購將推出手機、數碼家電等商品的低價促銷，並有特別活動如「國補之上再減200元」和「萬瓶1,499元飛天茅台限時搶」。

美團希望透過這次活動讓消費者省錢，並助力線下實體商家分享大促銷紅利。公司CEO王興在業績電話會上，回應京東的百億補貼對美團外賣業務造成的影響，他強調美團「將不惜代價贏得競爭」，並指出過往美團也經歷了幾輪非常激烈的競爭，相信這次也能獲勝。

批京東 非理性 補貼或降 質量

王興提及，公司歡迎新玩家進入外賣市場，並認可外賣行業有巨大潛力。然而，他關注到在當前行業競爭中出現的一些非理性補貼，這可能伴隨著低質量和低價格。他表示，對於新進入者的非理性競爭持續多久無法預測，因此無法提供第二季度及今年剩餘時間的準確財務指引，但美團將繼續捍衛其市場份額。