多人受查｜藥業反腐 藥股集體瀉 下半年恐續受困擾

內地媒體指，內地已全面啟動醫療反腐行動，更有指截至上月26日，今年全國已有至少155位醫院院長、書記被查，為去年全年的兩倍，單計本月更至少有10場學術會議延期。消息引爆醫藥股昨集體嘔吐，翰森製藥(3692)大挫一成，為表現最差藍籌，並創上市新低。有分析相信今次反腐規模及力度大，或困擾藥企整個下半年走勢，投資者只宜慎選龍頭或創新藥企。

昨至少12隻醫藥股跌幅超過一成，除翰森製藥外，國藥控股(1099)亦大瀉15.2%；中國中藥(570)大跌12.1%；信達生物(1801)亦失11.4%。B股以康諾亞(2162)最重傷，全日挫13.9%；微創機器人(2252)亦蒸發9.9%，恒生創新藥指數昨大跌6.4%，至1,935點。

中金：宜關注防守性強股份

中金指，國家衛健委等上月發布的工作任務已將醫療行業反腐列為下半年重點，並將醫療行賄列為從重處罰，反映今次反腐力度大。不過該行認為醫藥股已明顯回吐，大部分估值均合理，宜關注防守性強股份如績優、低估值或擁長期增長動力藥股，如藥明生物(2269)、康方生物(9926)、石藥集團(1093)、海吉亞醫療(6078)、國藥、麗珠醫藥(1513)及康諾亞。

里昂料創新藥企影響可控

里昂則指行動對創新藥企影響可控，由於主要針對官員及醫護人員，而當局2019至2021年已多次審查創新藥企，估計風險較低，且行動長遠亦有利行業的合規。該行對創新藥長線樂觀，首選石藥、國藥、康哲藥業(867)、藥明康德(2359)及康方生物。