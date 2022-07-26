多個省市出招撐樓市 溫州南京買新樓有補貼

浙江、南京及廣東省有地區近日發布通知，透過不冋政策務求刺激樓市

內地爛尾樓及斷供風波令樓市雪上加霜，內房財困引申對整個行業的影響有待解決之際，浙江、南京及廣東省有地區近日發布通知，透過不冋政策務求刺激樓市。

浙江溫州昨日發布通知，市區首次購買新房，在取得房屋不動產證後，財政將會提供購房款0.6%的補貼。南京市高淳區昨日起至2023年6月30日期間，在該區購買新房（不含二手房）並網簽備案，憑契稅發票可給予購房合同價格（不含稅）1%補貼，並會引導商業銀行為剛需和改善型住房群體提供商業性個人住房優惠利率貸款。廣東肇慶亦上調首置公積金最高貸款額度，個人及家庭貸款分別提高2萬及4萬元（人民幣．下同），視乎樓盤區域，最高額度為44萬元。

浙江台州市昨日發布通知，將公積金貸款首付比例由3成調低至最低2成，夫妻雙方最高可貸100萬元。浙江麗水市亦引發通知，提到將提高高層次人才住房公積金貸款限額。

此外，近日網上流傳一份武漢市東西湖區財政局印發的《預發住房分配貨幣化補貼的方案》的通知，內容表示，屬於住房分配貨幣化補貼政策對象的行政事業單位職工，在方案下發之日起至2022年12月31日前在東西湖區內新購房，可一次性獲預發購房補貼15萬元。

樓市交投低迷，福建省上半年商品房銷售額按年下跌22%，至3,491億元，其中住宅銷售額降26.8%，至2880億元；截至6月底，住宅待售面積增加29.6%至652萬方米。山西省上半年商品房銷售額減少29.8%至671億元，其中住宅跌29.9%至626億元。