多家券商調高阿里巴巴目標價 最牛超過200元

內地對平台企業整改完成，加上螞蟻金服股權優化釋放正面訊息，多家大行隨即表示看好阿里巴巴（9988），並調高給予阿里的目標價。

高盛發表研究報告預計，內地重新開放將推動第二季經濟復甦，加上互聯網監管趨正常化，互聯網企業復甦步伐將快於預期，且有更大發展空間。近期科技股上升，主要是受到估值上升的推動，市場預期仍有提升空間，特別看好廣告、支付及招聘業務，主要受惠的包括阿里巴巴、百度（9888）、微博（9898）以及騰訊（700）、BOSS直聘（2076）及美國上市的滿幫，均予「買入」評級。其中阿里被納入確信買入名單，目標價由130元升至135元。

券商評級總覽

券商｜評級（目標價）

高盛｜確信買入（135）

滙豐｜買入（137元）

摩通｜增持（135元）

富瑞｜買入（214元）

花旗｜買入（155元）

滙豐研究報告稱，阿里巴巴在中國及海外的商務及雲業務增長回升，加上監管環境改善，近期關連公司螞蟻集團整改進展正面。該行將阿里目標價由121元上調至137元，維持「買入」評級。該行預期，阿里短期雲計算業務增長或會低於預期，但中期增長率或有驚喜，尤其是隨着宏觀經濟的改善，需求正在復甦。由於營運槓桿擴張，將阿里2024至2025年度收入預測上調約1%，盈利預測上調約2%至3%。

摩通則相信在春節後，非必需消費品類的需求將會復甦，推動阿里的核心收入增長回到雙位數。雖然在中國整體消費復甦速度存在不確定性，但該行認為未來幾個月的趨勢仍將會是向上。摩通重申給予阿里「增持」評級，目標價135元，繼續是其在中國電子商務領域的首選，因為估值具吸引力，而且能受惠今年的消費復甦。

受惠監管環境改善加需求復甦

摩通預計，阿里於今年3月底止的2023財年第四季的收入增長將加快到6%，但受疫情拖累，核心收入將按年下跌1%，不過隨着消費者情緒將基本恢復正常，並相信阿里的核心收入按年增長可能會加速到10%。在持續的成本優化基礎上，恢復高利潤率的核心收入增長率將為利潤率的提高提供進一步的動力，預計阿里的經調整後淨利潤增長將在2024財年加速至40%以上。

富瑞則重申對阿里巴巴的積極看法，指其致力於通過全面的產品選擇、服務質量和以有競爭力的價格將產品與消費者匹配，帶來長期良好的客戶體驗。展望公司今年關鍵詞是進步和創新。該行上調對阿里巴巴目標價由212元升至214元，維持「買入」評級。