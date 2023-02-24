多賺七成｜張勇看好雲計算結合AI 阿里季績佳 外圍曾逼紅底

兩大科技巨擘藍籌阿里巴巴(9988)及網易(9999)齊公布業績。阿里巴巴截至去年12月底第三季度純利468.1億元(人民幣，下同)(約539.6億港元)，按年增69%，非公認會計準則(Non-GAAP)淨利潤499.3億元，升12%，齊勝預期。帶動其美股盤前造好，一度曾漲逾7%，折算港元計則已逼近「紅底股」。

阿里昨於收市後公布季績，本港收市報95.15港元，昨反彈2.4%或2.2港元，成交45.7億港元，之前連跌4日，本月暫累減11.5%。美股盤前最高曾報101.42美元，折合每股98.9港元，即較本港收市再升約4%。

阿里期內收入2,477.5億元，升2%亦勝預期，經營利潤漲3.9倍，至350億元，主要由於數字媒體及娛樂分部相關的商譽減值減少224.27億元。經調整EBITDA為591.6億元，揚15%。各項業務表現理想，中國商業業務收入1,699.8億元，跌1%，經營利潤531億元，跌2.6%，其中國際商業業務、雲業務；數字媒體及娛樂等業務經營虧損均見收窄。

尚有213億美元回購額度

截至去年12月底季度，回購4,540萬股美國存託股，涉資約33億美元，持續兌現改善股東回報的承諾。並在目前授權下，約有213億美元回購額度，有效期至2025年3月。

阿里主席兼首席執行官張勇指，儘管需求減弱及供應鏈和物流受到新冠肺炎疫情措施變化的一定影響，仍取得穩健季度業績。預期消費者信心和經濟活動將持續恢復，將繼續在競爭環境中專注為客戶帶來增長，並為股東創造可持續長期價值。

他又分享自己同時擔任阿里雲智能總裁原因，直言雲計算是未來核心戰略之一，看到雲計算和人工智能(AI)的結合，正處於技術突破和發展的關鍵時期，相信雲計算始終為數字經濟基礎設施。他又指，「準備好抓住市場機會，為各種人工智能模型提供計算能力，續為人工智能建立大規模預訓練模型」。

