多隻中概股被美國對沖基金減持，部分基金清倉阿里巴巴。

由前老虎環球管理人員Philippe Laffont所創立的Coatue Management，則減持阿里巴巴（9988）、百度（9888）、京東（9618）、BOSS直聘（2076）、貝殼（2423）、理想（2015）及拼多多（美：PDD），而該對沖基金更是減持約90%阿里巴巴投資。

《路透社》報道，Ark Invest行政總裁Cathie Wood、Coatue、D1 Capital及老虎環球等多間美國對沖基金投資者，在第二季度均削減中概股的比重。其中，老虎環球將其京東（9618） 倉位減持約12%，從11億美元降至7.19億美元；同時減持BOSS直聘（2076）。

部分基金全數清倉阿里巴巴

此外，D1 Capital Partners更拋售其持有合共170萬股的阿里巴巴股份，合共1.77億美元；摩爾資本管理公司（Moore Capital Management）則出售價值逾2億美元的阿里巴巴股票，即全清持股；Scion Asset Management亦出售全部阿里巴巴與京東持股。

Cathie Wood：改變了對中國經濟看法

有「女股神」之稱的Cathie Wood早前發表對中國經濟的看法，表示ARK Innovation ETF （ARKK）已減持涉及中國股票比重至零，原因是中國經濟增長將面臨顯著放緩。

她又稱，自從中國政府加緊控制經濟，包括整頓內地科技行業後，便改變了對中國經濟的看法。