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財經
2024-05-06 16:35:00

多隻細價股上月遭「洗倉」　天瑞水泥：有股東1000萬股獲取消斬倉｜異動股

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浩森金融科技急插9成後今反彈7倍　升能集團及中國天潤水泥同遭「洗倉」｜異動股

浩森金融科技急插9成後今反彈7倍　升能集團及中國天潤水泥同遭「洗倉」｜異動股

港股細價個股上月出現大異動，三隻個股突遭「洗倉」（震倉），並出現暴跌急插走勢。三隻股份分別為中國天瑞水泥（1252）、升能集團（2459）、浩森金融科技（3848）。

【5月6日更新】

5月6日，中國天瑞水泥發公告指，控股股東煜闊已於近期確認，其所持有最多達額外1,000萬股股份的強制出售未獲妥為執行，且已經取消。

天瑞水泥上月中曾表示，煜闊的孖展證券賬戶因不尋常股價下跌，在公開市場遭強制出售1.43億股份，相當於該公司股本約4.87%，且煜闊正在釐清有關其所持有最多達額外1,000萬股股份的強制出售是否已獲妥為執行。

另外，天瑞水泥仍在就是否存在任何市場操縱及市場不當行為，導致股份價格於4月9日出現不尋常下跌進行調查，並將於適當時候披露調查結果。股份將維持停牌直至進一步通知為止。

【4月9日更新】

中國天瑞水泥宣布停牌，停牌前報0.048元；浩森金融科技、升能集團兩股則現反彈。其後於4月10日，浩森金融科技曾反彈541.51%；升能集團漲38.5%。

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中國天潤水泥：正積極聯繫公司香港辦

內地傳媒周二（10日）引述母公司天瑞集團工作人員表示，天瑞水泥正積極聯繫公司香港辦的同事問原因，目前企業生產經營一切正常。

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目前公司正停牌，以待發出有關公司內幕消息的公告。

升能集團：集團的業務營運維持正常

升能集團亦發公告，指公司董事會注意到公司股份的交易價格下跌。經作出就公司在有關情況下的一切合理查詢後，董事會確認，其並不知悉導致有關波動的任何原因，或須予公佈以避免造成公司證券虛假市場的任何資料，或根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

董事會亦確認，集團的業務營運維持正常，而集團的業務營運及財務狀況並無重大變動。

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