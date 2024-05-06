多隻細價股上月遭「洗倉」　天瑞水泥：有股東1000萬股獲取消斬倉｜異動股

天瑞水泥上月中曾表示，煜闊的孖展證券賬戶因不尋常股價下跌，在公開市場遭強制出售1.43億股份，相當於該公司股本約4.87%，且煜闊正在釐清有關其所持有最多達額外1,000萬股股份的強制出售是否已獲妥為執行。

5月6日，中國天瑞水泥發公告指，控股股東煜闊已於近期確認，其所持有最多達額外1,000萬股股份的強制出售未獲妥為執行，且已經取消。

另外，天瑞水泥仍在就是否存在任何市場操縱及市場不當行為，導致股份價格於4月9日出現不尋常下跌進行調查，並將於適當時候披露調查結果。股份將維持停牌直至進一步通知為止。

目前公司正停牌，以待發出有關公司內幕消息的公告。

升能集團：集團的業務營運維持正常

升能集團亦發公告，指公司董事會注意到公司股份的交易價格下跌。經作出就公司在有關情況下的一切合理查詢後，董事會確認，其並不知悉導致有關波動的任何原因，或須予公佈以避免造成公司證券虛假市場的任何資料，或根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

董事會亦確認，集團的業務營運維持正常，而集團的業務營運及財務狀況並無重大變動。