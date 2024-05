滙豐銀行宣布,旗下匯豐One戶口今年首季千禧新客戶數量更按年上升近兩倍,集團今年3月夥拍LoL世界級電競隊T1及電競界傳奇Faker推出年度市場營銷活動,成功吸引一眾18至34歲千禧世代客戶開戶。

9 月辦 T1 及 Faker 見面會

匯豐One將於今年9月假亞洲國際博覽館舉辦全港最大型電競隊見面會「滙豐 One x T1《 League of One 》Party」,屆時T1及Faker將親臨香港與逾千名滙豐One客戶互動。

滙豐又宣布即日起至7月31日,新客戶只需開立滙豐One戶口並成功登記,在完成指定任務、如成功申請及獲批核滙豐信用卡或開立投資戶口,即可額外獲最多5次抽獎機會參與見面會,兼享價值高達4,588元獎賞、高達4.9厘港元儲蓄存款年利率及10萬元癌症保障。現有客戶在完成指定任務及成功登記後,亦可獲最多5次抽獎機會。