大劉劉鑾雄拍賣名牌袋　總成交2522萬元　較估價高出54%

華人置業（127）前主席「大劉」劉鑾雄，日前將其珍藏的77個名牌手袋拍賣作慈善用途，總成交2,522.47萬元，較估價高出近高出54.66%。

是次蘇富比網上拍賣歷時11天，拍賣品共77件，包括76個愛馬仕及1個Chanel手袋，其中一件愛馬仕18K白金扣鱷魚皮Birkin手袋（Bleu Jean Shiny Porosus Crocodile Birkin 25 18K White Gold and Diamond Hardware），以152.4萬元成交，是全場最高成交價的拍賣品，但較估價上限200萬元，低近23.8%。個別手袋特別受到買家追捧，其成交價較估價高出超過兩倍至五倍。

華置發言人較早前表示，劉鑾雄一向被譽為世界級的愛馬仕手袋收藏家，這次罕有地將其諸多珍品之中的一小部分割愛，希望轉讓予品味高雅的同好，拍賣所得的部分收益將撥捐慈善用途，並預告於今年7月再有第二輪拍賣。