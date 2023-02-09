熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
財經
2023-02-09 15:38:56

大劉劉鑾雄拍賣名牌袋　總成交2522萬元　較估價高出54%

分享：
大劉劉鑾雄拍賣名牌袋，總成交2522萬元　較估價高出50%。(資料圖片/網上圖片)

大劉劉鑾雄拍賣名牌袋，總成交2522萬元　較估價高出50%。(資料圖片/網上圖片)

華人置業（127）前主席「大劉」劉鑾雄，日前將其珍藏的77個名牌手袋拍賣作慈善用途，總成交2,522.47萬元，較估價高出近高出54.66%。

是次蘇富比網上拍賣歷時11天，拍賣品共77件，包括76個愛馬仕及1個Chanel手袋，其中一件愛馬仕18K白金扣鱷魚皮Birkin手袋（Bleu Jean Shiny Porosus Crocodile Birkin 25 18K White Gold and Diamond Hardware），以152.4萬元成交，是全場最高成交價的拍賣品，但較估價上限200萬元，低近23.8%。個別手袋特別受到買家追捧，其成交價較估價高出超過兩倍至五倍。

華置發言人較早前表示，劉鑾雄一向被譽為世界級的愛馬仕手袋收藏家，這次罕有地將其諸多珍品之中的一小部分割愛，希望轉讓予品味高雅的同好，拍賣所得的部分收益將撥捐慈善用途，並預告於今年7月再有第二輪拍賣。

愛馬仕石墨色亮面尼羅鱷皮25公分柏金包，配鍍鈀金屬件，2009年 估價： 260,000 - 350,000 HKD 愛馬仕仙人掌綠色啞光短吻鱷皮35公分柏金包，配鍍鈀金屬件，2014年 估價：150,000 - 260,000 HKD 愛馬仕沙色Evergrain小牛皮24公分Constance包，配鍍金金屬件，2012年 估價：60,000 - 80,000 HKD 愛馬仕玫瑰糖果色亮面灣鱷皮小牛皮20公分迷你凱莉包一代，配鍍金金屬件，1997年 估價： 300,000 - 500,000 HKD 愛馬仕電光藍色亮面灣鱷皮30公分柏金包，配鑽石拼18K白金金屬件，2014年 估價：500,000 - 700,000 HKD

甘比亦是愛馬仕粉絲

有接近劉氏家族的消息人士透露，劉鑾雄先生多年來純粹基於私人喜好購買的愛馬仕手袋，遠遠超出1,500個，全部作為送贈給其母親劉老太、兩名親妹妹、其他家人、不同時期的女朋友及女性朋友(非女友)、以及其他友好的小小心意。

這些手袋絕大部分十分罕有、均為漂亮的款式及顏色，有不少更是鑲有鑽石白金扣及以珍貴的鱷魚皮製作。直至現在，太太陳凱韻（甘比）及家人仍然珍藏著超過1,000個愛馬仕手袋，絕對稱得上為世界級的愛馬仕收藏家。甘比曾於社交平台上發布多張關於愛馬仕手袋的照片。

 

甘比亦是愛馬仕粉絲。（陳凱韻IG） 甘比亦是愛馬仕粉絲。（陳凱韻IG） 甘比亦是愛馬仕粉絲。（陳凱韻IG） 甘比亦是愛馬仕粉絲。（陳凱韻IG） 甘比亦是愛馬仕粉絲。（陳凱韻IG）
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受