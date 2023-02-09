大劉劉鑾雄拍賣名牌袋　總成交2522萬元　較估價高出54%

華人置業（127）前主席「大劉」劉鑾雄，日前將其珍藏的77個名牌手袋拍賣作慈善用途，總成交2,522.47萬元，較估價高出近高出54.66%。
是次蘇富比網上拍賣歷時11天，拍賣品共77件，包括76個愛馬仕及1個Chanel手袋，其中一件愛馬仕18K白金扣鱷魚皮Birkin手袋（Bleu Jean Shiny Porosus Crocodile Birkin 25 18K White Gold and Diamond Hardware），以152.4萬元成交，是全場最高成交價的拍賣品，但較估價上限200萬元，低近23.8%。個別手袋特別受到買家追捧，其成交價較估價高出超過兩倍至五倍。
華置發言人較早前表示，劉鑾雄一向被譽為世界級的愛馬仕手袋收藏家，這次罕有地將其諸多珍品之中的一小部分割愛，希望轉讓予品味高雅的同好，拍賣所得的部分收益將撥捐慈善用途，並預告於今年7月再有第二輪拍賣。
甘比亦是愛馬仕粉絲
有接近劉氏家族的消息人士透露，劉鑾雄先生多年來純粹基於私人喜好購買的愛馬仕手袋，遠遠超出1,500個，全部作為送贈給其母親劉老太、兩名親妹妹、其他家人、不同時期的女朋友及女性朋友(非女友)、以及其他友好的小小心意。
這些手袋絕大部分十分罕有、均為漂亮的款式及顏色，有不少更是鑲有鑽石白金扣及以珍貴的鱷魚皮製作。直至現在，太太陳凱韻（甘比）及家人仍然珍藏著超過1,000個愛馬仕手袋，絕對稱得上為世界級的愛馬仕收藏家。甘比曾於社交平台上發布多張關於愛馬仕手袋的照片。