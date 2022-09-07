大型盛事吸遊客 新加坡酒店房價創新高

新加坡正逐步放寬防疫限制，今年較早時恢復對外開關後，積極舉辦許多國際活動，吸引旅客湧到當地。隨着稍後將舉行大型體育和娛樂盛事，以及主辦多項重要商業會議，預計旅客人數將進一步攀升，酒店客房價格亦已錄得近十年來新高。
外電引述新加坡旅遊局的最新數據報道，當地 7月份的平均酒店房價為每晚 259 新加坡元（約1,447港元），按年上升近70%，達到2012 年 9 月以來的最高水平，按月則上升7.7%。7 月份新加坡酒店整體收益達 3.18億坡元（約 17.7 億港元），較去年同期增加逾3倍。
根據分析，儘管價格大幅飆升，但是新加坡的豪華酒店價格仍低於一些大城市，以新加坡五星級酒店的平均每晚收費344坡元為例，收費仍低於東京的 522 坡元，以及倫敦的 584 坡元，而同級的澳洲悉尼的價格為每晚318坡元，韓國首爾為每晚 256 坡元。
遊客數字連續6個月上升 F1等盛事料續吸客
報道又指出，在今年頭3個月，新加坡共舉辦150多場本地和國際活動，超過3.7萬人參加。今年上半年合共接待 150 萬遊客，按年增長近 11 倍，7 月份到訪新加坡的遊客人數從 6 月份的543,733人，上升到726,601人，連續第6個月上升。隨着本月至年底多項大型活動舉行，遊客數相信持續增長，預計全年遊客人數將達到400萬至600萬。
新加坡將自己定位為亞洲的旅遊和商業目的地，未來數月將舉行一系列備受矚目的活動，其中因疫情停辦兩年的一級方程式賽車（F1）新加坡站，將於9月30日至10月2日復辦。大型演唱會亦接踵而來，愛爾蘭著名男團Westlife、美國樂隊Green Day、加拿大男歌星 Justin Bieber、美國搖滾樂團 MaroonFive，以及美國樂隊Guns N'Roses，今年內相繼會到新加坡舉行演唱會。
此外，全球最大的視頻遊戲節盛會Gamescom Asia今年10月舉行。米爾肯研究院亞洲峰會及福布斯全球行政總裁會議等大型商業會議亦訂於本月內舉行。