大型盛事吸遊客 新加坡酒店房價創新高

新加坡正逐步放寬防疫限制，今年較早時恢復對外開關後，積極舉辦許多國際活動，吸引旅客湧到當地。隨着稍後將舉行大型體育和娛樂盛事，以及主辦多項重要商業會議，預計旅客人數將進一步攀升，酒店客房價格亦已錄得近十年來新高。

外電引述新加坡旅遊局的最新數據報道，當地 7月份的平均酒店房價為每晚 259 新加坡元（約1,447港元），按年上升近70%，達到2012 年 9 月以來的最高水平，按月則上升7.7%。7 月份新加坡酒店整體收益達 3.18億坡元（約 17.7 億港元），較去年同期增加逾3倍。

根據分析，儘管價格大幅飆升，但是新加坡的豪華酒店價格仍低於一些大城市，以新加坡五星級酒店的平均每晚收費344坡元為例，收費仍低於東京的 522 坡元，以及倫敦的 584 坡元，而同級的澳洲悉尼的價格為每晚318坡元，韓國首爾為每晚 256 坡元。

遊客數字連續 6 個月上升 F1等盛事料續吸客

報道又指出，在今年頭3個月，新加坡共舉辦150多場本地和國際活動，超過3.7萬人參加。今年上半年合共接待 150 萬遊客，按年增長近 11 倍，7 月份到訪新加坡的遊客人數從 6 月份的543,733人，上升到726,601人，連續第6個月上升。隨着本月至年底多項大型活動舉行，遊客數相信持續增長，預計全年遊客人數將達到400萬至600萬。