大埔宏福苑五級火︱大埔屈臣氏百佳豐澤設「關懷服務站」　免費充電供熱水暖包

大埔宏福苑發生的五級火，至今造成44人死亡，消防搜救工作仍然繼續。屈臣氏集團十分關心火災中受影響的居民，宣布今日（27日）今午1時起，集團將於大埔區指定店舖設立「關懷服務站」，免費提供充電、文件打印及掃描服務，並備有蒸餾水、熱水及暖包，供有需要者免費使用及領取。關懷服務站地址及開放時間如下：



●屈臣氏：

* 大埔太和廣場西翼二樓218號舖 (10am - 9pm)

* 大埔富善邨富善商場地下G007&G012號舖 (10:30am - 8:30pm)

* 大埔安邦路8及10號大埔超級城B區1樓113號舖 (10am - 9pm)

* 大埔寶鄉街82號德信大樓地下B舖 (10am - 8pm)

* 大埔新達廣場一樓079-082號舖 (10am - 9:30pm)