大埔宏福苑五級火︱大埔屈臣氏百佳豐澤設「關懷服務站」　港鐵大埔墟站設支援站

大埔宏福苑發生的五級火，至今造成44人死亡，消防搜救工作仍然繼續。屈臣氏集團十分關心火災中受影響的居民，宣布今日（27日）今午1時起，集團將於大埔區指定店舖設立「關懷服務站」，免費提供充電、文件打印及掃描服務，並備有蒸餾水、熱水及暖包，供有需要者免費使用及領取。關懷服務站地址及開放時間如下：
●屈臣氏：
* 大埔太和廣場西翼二樓218號舖 (10am - 9pm)
* 大埔富善邨富善商場地下G007&G012號舖 (10:30am - 8:30pm)
* 大埔安邦路8及10號大埔超級城B區1樓113號舖 (10am - 9pm)
* 大埔寶鄉街82號德信大樓地下B舖 (10am - 8pm)
* 大埔新達廣場一樓079-082號舖 (10am - 9:30pm)
●百佳︰
* 大埔安邦路4號大埔超級城D區612-670號舖 (8am - 11pm)
* 大埔大榮里16-22號歡樂樓地下 (8am - 11pm)
* 大埔新達廣埸2樓131-140號 (8am - 10:30pm)
* 大埔太和路12號太和邨太和廣場3樓 (8am - 11pm)
* 大埔富亨邨富亨商場地下7號舖 (8am - 10:30pm)
●豐澤︰
* 大埔超級城C區2樓564-566 & 570號 (11am - 9:30pm)
集團旗下香港零售品牌，包括香港屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏蒸餾水，昨天全力協調，把接近2萬件所需物資送往臨時庇護中心，包括蒸餾水、食品、日用品、叉電用品等支援受影響的居民。
提供已充值臨時八達通
港鐵亦表示，已於大埔墟站設立支援站予宏福苑受火災影響居民。首要先為遺失、損毁樂悠咭或殘疾人士八達通居民辦理特快補領登記，公司會靈活彈性處理文件要求，並於翌日發出新咭，並新增臨時免費流動充電器借用，供有需要人士借用。港鐵會留意居民需要，調整支援站服務。另外，八達通公司會提供一張已充值的臨時八達通，居民於等候新八達通期間可以使用。