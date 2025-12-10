大埔宏福苑五級火｜大家樂派2000張「開飯咭」 包每戶每日兩餐至2月尾

大家樂集團向社會福利署交付合共2,000張「開飯咭」，經「一戶一社工」計劃陸續分發予大埔宏福苑災民。(大家樂提供)

大埔宏福苑五級大火發生兩周，大家樂集團（0341）公布，即時啟動旗下社區關愛項目「大家開飯」計劃，向災民提供總值 200 萬元的食物援助。集團今日起陸續透過社會福利署「一戶一社工」服務統一向每戶災民派發一張「開飯咭」，使用日期為期兩個月，憑咭可於有效期內到大家樂快餐分店兌換餐膳。

大家樂指，在過去兩星期已向災民提供超過6,000份膳食。鑑於災民重建家園需時，為了持續並便利地支援受影響居民，集團聯同鄰舍輔導會迅速啟動「大家開飯」計劃，提供總值 200 萬元、為期兩個月的食物援助。

經「一戶一社工」分發

集團向社會福利署交付合共2,000張「開飯咭」，經「一戶一社工」計劃陸續分發予災民，每戶可獲發一張，毋須另行登記。受助災民可憑咭到任何一間大家樂快餐分店兌換餐膳。

每天使用上限兩次 每次可用50元

每戶獲發一張面值1,000港元的「開飯咭」，有效期由2025年12月10日至2026年2月28日。於有效期內憑咭到大家樂快餐分店，每次可使用相等於50元的消費額，每天使用上限為兩次，如選取的食品價值超過50元，持咭人須補回差價。

大家樂集團於2022年推出「大家開飯」計劃，提供食物援助給社會各界有需要人士，過去三年累計捐贈飯餐約71萬份，受惠人數達11,000人。