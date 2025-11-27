大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會3000萬設緊急援助基金　周大福等多間企業捐款支援 (持續更新)

周大福：捐出2,000萬元為居民提供援助

周大福集團（1929）宣布，捐出2,000萬元，為受火災影響的居民提供緊急援助，協助他們渡過難關。

周大福表示，火災發生後，昨日（26日）已迅速動員旗下企業，為受災居民提供臨時住宿、食物、保暖衣物及日用品等支援，以及集團亦將展開內部員工募捐行動，與社會同心，共同支援宏福苑居民重建家園，亦將持續關注事態發展，旗下各企業的義工隊隨時候命，全力配合政府提供適切的後續支援。

李嘉誠基金會：撥款3,000萬元支援註冊慈善機構

李嘉誠基金會宣布，即時撥出3,000萬元，設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。

李嘉誠基金會將撥出額外5,000萬元的後續支援計劃，助力社區重建復元。

信和：撥款2,000萬元支援賑災

信和集團及黃廷方慈善基金宣布，將撥款2,000萬元支援賑災。信和指，同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備約160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。

公益金：撥款5,000萬元支援受影響家庭

公益金宣布，撥款5,000萬元成立「公益金及時雨大埔火災援助基金」緊急支援大埔宏福苑火災受影響家庭。

公益金又指，週日（30日）舉行的公益金港島、九龍區百萬行—中九龍繞道(油麻地段)，所籌得的款項，將全數撥入「公益金及時雨大埔火災援助基金」

雷軍：香港小米基金會捐1,000萬元救災

小米（1810）創辦人雷軍在社交媒體上公布，香港小米基金會捐贈1,000萬元，緊急馳援大埔火災救援。雷軍亦表示，祈願逝者安息、傷者康復，受災同胞早日渡過難關。

香港小米基金會表示，將持續關注賬災救援情況，並與社會各界攜手，幫助受災人士早日渡過難關，重返正常生活。