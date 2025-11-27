大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會3000萬設緊急援助基金　周大福集團等多間企業捐款支援 (持續更新)

周大福集團：捐出2,000萬元為居民提供援助
周大福集團宣布，捐出2,000萬元，為受火災影響的居民提供緊急援助，協助他們渡過難關。
周大福表示，火災發生後，昨日（26日）已迅速動員旗下企業，為受災居民提供臨時住宿、食物、保暖衣物及日用品等支援，以及集團亦將展開內部員工募捐行動，與社會同心，共同支援宏福苑居民重建家園，亦將持續關注事態發展，旗下各企業的義工隊隨時候命，全力配合政府提供適切的後續支援。
李嘉誠基金會：撥款3,000萬元支援註冊慈善機構
李嘉誠基金會宣布，即時撥出3,000萬元，設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。
李嘉誠基金會將撥出額外5,000萬元的後續支援計劃，助力社區重建復元。
信和：撥款2,000萬元支援賑災
信和集團及黃廷方慈善基金宣布，將撥款2,000萬元支援賑災。信和指，同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備約160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。
公益金：撥款5,000萬元支援受影響家庭
公益金宣布，撥款5,000萬元成立「公益金及時雨大埔火災援助基金」緊急支援大埔宏福苑火災受影響家庭。
公益金又指，週日（30日）舉行的公益金港島、九龍區百萬行—中九龍繞道(油麻地段)，所籌得的款項，將全數撥入「公益金及時雨大埔火災援助基金」
雷軍：香港小米基金會捐1,000萬元救災
小米（1810）創辦人雷軍在社交媒體上公布，香港小米基金會捐贈1,000萬元，緊急馳援大埔火災救援。雷軍亦表示，祈願逝者安息、傷者康復，受災同胞早日渡過難關。
香港小米基金會表示，將持續關注賬災救援情況，並與社會各界攜手，幫助受災人士早日渡過難關，重返正常生活。
中華總商會：捐款100萬元
中華總商會宣布，將捐款100萬元，支援受火災影響人士。
李兆基基金：捐款3,000萬元
恒基兆業地產集團表示，為緊急支援大埔宏福苑火災受影響人士，李兆基基金將捐款3,000萬元，用於緊急救援及過渡安置。恒基表示，對事件深感難過，並向所有受災人士致以誠摯的慰問。
嘉華：與主席呂耀東合共捐款1,000萬元支援災民
嘉華集團宣布，捐出1,000萬元，其中700萬元由嘉華集團捐出，300萬港元由集團主席呂耀東以個人名義捐出，為受火災影響的家
庭提供即時經濟援助，以解燃眉之急，支持他們重建生活。
仁濟醫院：撥款300萬元為死傷者家屬提供經濟援助
仁濟醫院表示，董事局已從「仁濟緊急援助基金」中撥款300萬元，為死傷者家屬提供經濟援助。仁濟醫院指，基金將優先用於為經濟困難的死者家屬提供援助，減輕其沉重負擔，並協助災民逐步重建生活，基金將會向每名遇難者家屬提供殮葬援助2萬元。
安踏：捐贈總額3,000萬元現金及防寒裝備
安踏集團（2020）宣布，捐贈總額3,000萬元的現金及防寒裝備，包括1,000萬港元現金及2,000萬港元防寒裝備，用於受災同胞的緊急安置及過渡期基本生活保障所需。安踏集團表示，將持續關注災情進展，助力受災同胞早日渡過難關。
騰訊：首批捐款1,000萬元
騰訊公益慈善基金會啟動首批捐款1,000萬元，用於大埔火災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給及情緒疏導等急需工作。騰訊（700）表示，將持續關注救災情況，根據災情和實際需求，和各方保持合作，祈願受災居民平安及生活早日恢覆正常。
富途：啟動1,000萬元的緊急捐助
富途即時啟動1,000萬元的緊急捐助，用於支持受災家庭的緊急安置、基礎生活物資的快速補給，以及必要的後續協助工作。
富途表示，作為「樂施毅行者2025」的首席贊助商，將積極響應及配合當前救災工作，尊重及全力配合樂施會將「毅行者」所籌得的公眾捐款及物資用於支援救災及相關援助工作。
聯想：捐款1,000萬元
聯想（992）宣布，捐款1,000萬元，用於受災居民的緊急救援、生活物資補給、醫療救助及後續善後工作。聯想表示，將與相關部門緊密跟進，探討以科技方案協助救援及善後工作。
螞蟻集團：首批捐贈1,000萬元支援 AlipayHK設專項捐助通道
螞蟻集團宣布，首批捐贈1,000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。螞蟻集團旗下AlipayHK，在首頁開設專項捐助通道，方便市民第一時間參與慈善機構的相關救援項目。