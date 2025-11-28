大埔宏福苑五級火｜銀行界為災民提供預先批核6個月還款寬限期

金管局與銀行公會及28家零售銀行為協助大埔5級火受災居民，即時推出6項應急支援措施，包括為受災居民的按揭、私人及信用卡等貸款提供預先批核6個月還款寬限期，包括本金和利息，並豁免相關罰息和手續費。 即時推出6項應急支援措施 各零售銀行即日起成立內部專責小組，並開設24小時電話專線解答查詢，以及在分行、網頁及社交媒體公布支援措施詳情及更新；各銀行亦延長大埔區分行服務時間，明日服務時間延長至下午5時，星期日服務時間上午9時至下午1時，同時加派人手了解受災居民對銀行服務的特別需求。

各零售銀行亦優先處理受災居民銀行戶口操作和補辦文件；彈性協助受災居民提取流動資金，包括特別處理未能出示身分證明文件或銀行文件的受災居民；銀行亦將主動聯絡透過銀行購買保單的受災居民，協助他們提出索賠申請。 金管局和銀行公會再次對火警中不幸遇難的死者表示極度哀痛，對傷者和受影響家庭致以深切慰問，表示銀行業界將繼續密切關注受災居民的需要，提供適切協助。金管局及銀行公會亦提醒市民要時刻保持警覺，以免不法之徒借機行騙。

陳茂波召開金融監管機構統籌會議商討支援居民 財政司司長陳茂波下午召開金融監管機構統籌會議，商討加強對受大埔宏福苑火災影響居民的支援，並指示金融監管機構加大力度協調和動員銀行、保險公司、強積金受託人等積極為居民提供協助。財經事務及庫務局局長許正宇，以及金管局、保監局、強制性公積金計劃管理局、證券及期貨事務監察委員會等主要負責人參與會議。 陳茂波表示，受火災影響的居民正處於非常艱難的時刻，各金融機構應本着體恤和具同理心的態度，因應每個家庭的實際狀況和需要，採取更靈活和更具彈性的安排，酌情處理受影響居民的各項申請和需求，並主動為他們提供支援，強調受火災影響居民在目前的迫切需要是首要照顧好的事情。在善後以及日後的階段，須高度重視對他們的持續支持和照顧，希望銀行、保險及其他金融機構也就此為受災居民提供持續的支持方案，以緩解未來可能出現的資金壓力。