大執位｜新創建管理層執位 鄭志明何智恒齊任聯席行政總裁

新創建(659)股權完成轉讓後，董事會大執位，其中包括行政總裁兼執行董事馬紹祥已辭任上述職位，鄭志明(鄭家純次子)及何智恒已獲委任為聯席行政總裁。另外，董事鄭志剛(鄭家純長子)將調任為非執行董事；而鄭家純亦將不再擔任提名委員會主席及成員，杜顯俊(鄭家純侄兒)已辭任非執行董事，將於明年1月1日生效。
新創建首席財務總監林戰獲委任為執行董事，將於明年1月1日生效。林戰於2021年加入該股成為首席財務總監，負責監督整體財務及會計工作，之前為新世界發展(017)擔任財務及會計總監一職；亦曾為安踏體育(2020)首席財務官及SOHO中國(410)執行董事及首席財務官。
何智恒於2018年1月加入該股擔任高級總監，自2018年7月起擔任執行董事，去年2月起獲委任首席營運總監，將於明年1月1日委任為聯席行政總裁。曾為新世界發展高級投資總監及新世界策略投資執行董事等。
另外，曾安業(鄭裕彤孫女婿)已獲委任為非執行董事。新世界早前通過出售新創建約60.8%股權，予周大福企業。
馬紹祥將出任新世界首席營運總監
至於馬紹祥將出任新世界首席營運總監，將協助執行副主席兼行政總裁鄭志剛處理香港業務的日常管理及營運。
新創建今日收報7.29元，升2.2%或0.16元，成交約800萬元。新世界今收報11.66元，跌1.8%或0.22元，成交約1億元。