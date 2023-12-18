大執位｜新創建管理層執位 鄭志明何智恒齊任聯席行政總裁

新創建指，委任鄭志明(右二)及何智恒(左一)為聯席行政總裁。(資料圖片)

新創建(659)股權完成轉讓後，董事會大執位，其中包括行政總裁兼執行董事馬紹祥已辭任上述職位，鄭志明(鄭家純次子)及何智恒已獲委任為聯席行政總裁。另外，董事鄭志剛(鄭家純長子)將調任為非執行董事；而鄭家純亦將不再擔任提名委員會主席及成員，杜顯俊(鄭家純侄兒)已辭任非執行董事，將於明年1月1日生效。

新創建首席財務總監林戰獲委任為執行董事，將於明年1月1日生效。林戰於2021年加入該股成為首席財務總監，負責監督整體財務及會計工作，之前為新世界發展(017)擔任財務及會計總監一職；亦曾為安踏體育(2020)首席財務官及SOHO中國(410)執行董事及首席財務官。