熱門搜尋:
MIRROR 黎智英 何依婷 天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 周海媚 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 年少日記 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-18 18:58:43

大執位｜新創建管理層執位 鄭志明何智恒齊任聯席行政總裁

分享：
大執位｜新創建管理層執位 鄭志明何智恒齊任聯席行政總裁

新創建指，委任鄭志明(右二)及何智恒(左一)為聯席行政總裁。(資料圖片)

新創建(659)股權完成轉讓後，董事會大執位，其中包括行政總裁兼執行董事馬紹祥已辭任上述職位，鄭志明(鄭家純次子)及何智恒已獲委任為聯席行政總裁。另外，董事鄭志剛(鄭家純長子)將調任為非執行董事；而鄭家純亦將不再擔任提名委員會主席及成員，杜顯俊(鄭家純侄兒)已辭任非執行董事，將於明年11日生效。

新創建首席財務總監林戰獲委任為執行董事，將於明年11日生效。林戰於2021年加入該股成為首席財務總監，負責監督整體財務及會計工作，之前為新世界發展(017)擔任財務及會計總監一職；亦曾為安踏體育(2020)首席財務官及SOHO中國(410)執行董事及首席財務官。

大執位｜新創建管理層執位 鄭志明何智恒齊任聯席行政總裁

新創建行政總裁兼執行董事馬紹祥已辭任上述職位，並出任新世界首席營運總監。(資料圖片)

何智恒於20181月加入該股擔任高級總監，自20187月起擔任執行董事，去年2月起獲委任首席營運總監，將於明年11日委任為聯席行政總裁。曾為新世界發展高級投資總監及新世界策略投資執行董事等。

另外，曾安業(鄭裕彤孫女婿)已獲委任為非執行董事。新世界早前通過出售新創建約60.8%股權，予周大福企業。

馬紹祥將出任新世界首席營運總監

至於馬紹祥將出任新世界首席營運總監協助執行副主席兼行政總裁鄭志剛處理香港業務的日常管理及營運。

Ad Block

新創建今日收報7.29元，升2.2%0.16元，成交約800萬元。新世界今收報11.66元，跌1.8%0.22元，成交約1億元。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受