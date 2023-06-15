大家樂全年溢利增逾4倍至1.1億元　派末期息28仙

本地餐飲股大家樂（341）公布，截至2023年3月底全年業績，集團全年溢利按年大增4.2倍至1.1億港元，包括年內獲得政府發放的新冠肺炎資助409 0萬元；另宣布派末期息28仙，按年升55.6%，全年總派息率為201.7%。
大家樂半日收報10.6元，揚1.33%。
大家樂全年總收入增近7%
大家樂表示，集團全年總收入增加6.9%至80.24億元。分部收入方面，速食餐飲業務去年度收入增加5.4%至48.1億元，其中「大家樂」及「一粥麵」的同店銷售分別錄得1%及2%增長，佔總收入的59.9%；休閒餐飲業務年內收入增加11.3%至8.6億元；機構飲食業務收入增加 24.2%至8.6億元。
中國內地業務收入減0.6%至13.2億元，集團解釋主要由於人民幣兌港元較去年貶值6.4%；華南快餐業務收入增加6.1%至11.2億元人民幣，同店銷售年內則錄得負增長4%。
有信心活力午餐業務保持市場領先地位
集團指，香港業務表現於回顧年度的第2季起回升，集團業績有改善。然而香港經濟復甦步伐慢於預期，加上第3季國內爆發疫情，影響集團在內地的業務表現，集團下半年業績因此受到影響；而香港業務在財政年度初仍受第5波疫情打擊，但集團於年內致力控制成本，積極推動數碼化及自動化，提高生產力及效率，故利潤率持續錄得改善，深信香港業務處有利地位，可從經濟復甦中獲益。
集團又提到，面對人力問題，旗下活力午餐的食品供應不穩定，影響部分顧客，有信心活力午餐的業務將保持市場領先地位並繼續增長。
內地方面，隨着疫情防控措施放寬，業務自1月中旬起出現V型反彈，並恢復至正常經營水平，內地業務保持穩健；網絡拓展方面亦取得理想進展，隨着大灣區疫後復常，預期內地業務將持續增長和蓬勃發展。
大家樂正進行翻新提升品牌形象
截至今年3月底，集團在香港有376間門店，按年多12間，當中速食餐飲門店總數增至216間，有5間新門店處於籌備階段，亦正在進行門店翻新提升品牌形象，今年已翻新11間門店，未來數月將有更多門店完成翻新工程；中國內地則有153間門店，按年多17間。
展望未來，大家樂主席羅開光表示，在未來3年仍然銳意實現提高香港利潤率，並擴大內地的門店網絡的目標，但考慮到回顧年內面對疫情的嚴峻挑戰，可能需要調整實踐相關目標的時間表。