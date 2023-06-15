大家樂全年溢利增逾4倍至1.1億元　派末期息28仙

大家樂全年總收入增近7% 大家樂表示，集團全年總收入增加6.9%至80.24億元。分部收入方面，速食餐飲業務去年度收入增加5.4%至48.1億元，其中「大家樂」及「一粥麵」的同店銷售分別錄得1%及2%增長，佔總收入的59.9%；休閒餐飲業務年內收入增加11.3%至8.6億元；機構飲食業務收入增加 24.2%至8.6億元。 中國內地業務收入減0.6%至13.2億元，集團解釋主要由於人民幣兌港元較去年貶值6.4%；華南快餐業務收入增加6.1%至11.2億元人民幣，同店銷售年內則錄得負增長4%。

有信心活力午餐業務保持市場領先地位 集團指，香港業務表現於回顧年度的第2季起回升，集團業績有改善。然而香港經濟復甦步伐慢於預期，加上第3季國內爆發疫情，影響集團在內地的業務表現，集團下半年業績因此受到影響；而香港業務在財政年度初仍受第5波疫情打擊，但集團於年內致力控制成本，積極推動數碼化及自動化，提高生產力及效率，故利潤率持續錄得改善，深信香港業務處有利地位，可從經濟復甦中獲益。 集團又提到，面對人力問題，旗下活力午餐的食品供應不穩定，影響部分顧客，有信心活力午餐的業務將保持市場領先地位並繼續增長。 內地方面，隨着疫情防控措施放寬，業務自1月中旬起出現V型反彈，並恢復至正常經營水平，內地業務保持穩健；網絡拓展方面亦取得理想進展，隨着大灣區疫後復常，預期內地業務將持續增長和蓬勃發展。