大家樂全年純利增近兩倍　派末期息42仙按年增五成

大家樂指，撇除政府疫情資助，股東應佔溢利約為去年的4.8倍。集團表示，儘管香港及中國內地的營商環境仍面對挑戰，集團在財政年度的業績顯著改善，年內集團仍致力優化業務模式和營運，毛利率方面，則按年增加2.6個百分點至11.4%，集團解釋，主要由於期內成本控制及員工生產力提升。

大家樂及一粥麵同店銷售均見增長

大家樂及一粥麵同店銷售均見增長

大家樂及一粥麵同店銷售均見增長

大家樂及一粥麵同店銷售均見增長

大家樂及一粥麵同店銷售均見增長

大家樂及一粥麵同店銷售均見增長

大家樂全年收入錄得86.91億元，按年升8.3%，當中香港業務收入71.76億元，按年升7.1%。收入細分看，速食餐飲品牌中，「大家樂」及「一粥麵」的同店銷售分別增長3%及6%；機構飲食業務「泛亞飲食」及「活力午餐」於年度恢復正常營運及增長，收入增加18%至10.19億元；中國內地業務年內業績穩步回復至疫前水平，收入按年增長14.5%至15.15億元，華南快餐業務同店銷售增長11%。

此外，截至今年3月底止，集團於香港及中國內地，分別擁有380間及171間門店，合共551間分店，而年內分別淨增4間及18間新店。