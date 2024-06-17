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財經
2024-06-17 12:49:00

大家樂全年純利增近兩倍　派末期息42仙按年增五成

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大家樂全年純利增近兩倍　派末期息42仙按年增五成

大家樂全年純利增近兩倍　派末期息42仙按年增五成

大家樂（341）公布業績，截至2024年3月31日止，集團全年股東應佔溢利錄3.3億元，按年升1.99倍或199.5%；每股基本盈利57仙，派末期息42仙，去年同期派28仙，即按年增加50%，全年總派息率101%。

大家樂半日收市報8.36元，跌0.713%。

走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖）

大家樂及一粥麵同店銷售均見增長

大家樂指，撇除政府疫情資助，股東應佔溢利約為去年的4.8倍。集團表示，儘管香港及中國內地的營商環境仍面對挑戰，集團在財政年度的業績顯著改善，年內集團仍致力優化業務模式和營運，毛利率方面，則按年增加2.6個百分點至11.4%，集團解釋，主要由於期內成本控制及員工生產力提升。

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大家樂全年收入錄得86.91億元，按年升8.3%，當中香港業務收入71.76億元，按年升7.1%。收入細分看，速食餐飲品牌中，「大家樂」及「一粥麵」的同店銷售分別增長3%及6%；機構飲食業務「泛亞飲食」及「活力午餐」於年度恢復正常營運及增長，收入增加18%至10.19億元；中國內地業務年內業績穩步回復至疫前水平，收入按年增長14.5%至15.15億元，華南快餐業務同店銷售增長11%。

此外，截至今年3月底止，集團於香港及中國內地，分別擁有380間及171間門店，合共551間分店，而年內分別淨增4間及18間新店。

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大家樂：市民北上消費對經營環境添壓力

集團指，鑑於經濟復甦及入境旅客人數升幅均較預期緩慢，加上市民北上消費等因素，對回顧年度下半年的經營環境增添壓力。儘管面臨挑戰，集團對長遠增長前景保持樂觀，將持續完善在艱難時期已確立具競爭力的業務模式。

大家樂主席羅開光表示，集團將透過策略性採購、餐單設計、業務規劃與門店執行等方法解決食品成本問題，以更完善的業務模式繼續在香港擴充店舖網絡。同時，相信大灣區市場發展前景廣闊，潛力巨大，必將推動集團的未來發展。

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