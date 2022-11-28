大家樂半年多賺34% 除政府資助後溢利跌16.5%

大家樂（341）公布截至今年9月底止半年純利1.09億元，按年增加2,753萬元或33.9%，當中包括政府提供的資助4,090萬元。若扣除有關資助，集團調整後之淨溢利下降16.5%。每股盈利18.8仙。派中期息10仙，與去年同期相同。

大家樂上半年營業額按年上升0.7%至39.0億元。期內，香港業務收入按年增長0.5%至32.2億元，內地業務收入升1.6%至6.8億元。集團在公告中指出，第四財季業務受香港第五波疫情打擊，負面影響持續至本財年第一季，香港業務的盈利於第二季起顯著恢復，內地業務則受到深圳、珠海、澳門及廣州情影響。

香港收入微升不足1%

截至9月底，集團於香港擁有375間門店，相對於今年3月底364間，增加11間；於內地擁有146間門店，相對於今年3月底136間，增加10間。

大家樂表示，對下半財年的市況審慎樂觀。防疫限制措施持續，影響營運環境，而經歷了幾年的封鎖及社交距離措施，消費者的習慣亦有所改變。然而，香港正在重新開放國際旅遊，放寬餐飲處所防疫限制，加上消費券推動，有望刺激本地經濟。至於內地，市場環境存在不確定性，但集團仍然有信心能夠實現大灣區開設新店的目標。

大家樂中午公布業績後倒跌，較早上錄得高位11.6元下跌3.4%，最新報11.2元，較上日收市跌1.1%，成交219萬元。