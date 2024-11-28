大家樂半年少賺28% 稱經濟下滑速度較疫情期間更快

大家樂(341)公布9月底止半年純利1.44億元，按年少28.2%；收入約42.65億元，減1.2%；毛利4.37億元，挫16.6%，毛利率10.3%，減1.8個百分點；經營溢利約1.9億元，跌29%；每股盈利25仙，中期息維持每股15仙。

維持中期息15仙 速食餐飲收入升0.3%

集團期內單計速食餐飲期內收入升0.3%，至25.74億元；休閒餐飲收入少8.9%，至4.09億元；機構飲食收入跌1.1%，至4.52億元。另外，內地業務的收入減少1.5%，至7.63億元，華南快餐業務收入則增加0.4%，至6.907億元人民幣，同店銷售錄得負增長8%。

大家樂快餐回顧期內開設3間新門店，期末經營174間門店，半年淨增2間。一粥麵開設2間新門店，於期末經營46間門店，淨減1間。速食餐飲業務目前有6間新門店正在籌備開業。另外，上海姥姥維持經營12間門店；米線陣經營20間門店，淨增2間。意粉屋和 Oliver’s Super Sandwiches分別經營7間和18間門店，前者維持不變，後者淨減兩間。