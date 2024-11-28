大家樂半年少賺28% 稱經濟下滑速度較疫情期間更快

大家樂(341)公布9月底止半年純利1.44億元，按年少28.2%；收入約42.65億元，減1.2%；毛利4.37億元，挫16.6%，毛利率10.3%，減1.8個百分點；經營溢利約1.9億元，跌29%；每股盈利25仙，中期息維持每股15仙。
維持中期息15仙 速食餐飲收入升0.3%
集團期內單計速食餐飲期內收入升0.3%，至25.74億元；休閒餐飲收入少8.9%，至4.09億元；機構飲食收入跌1.1%，至4.52億元。另外，內地業務的收入減少1.5%，至7.63億元，華南快餐業務收入則增加0.4%，至6.907億元人民幣，同店銷售錄得負增長8%。
大家樂快餐回顧期內開設3間新門店，期末經營174間門店，半年淨增2間。一粥麵開設2間新門店，於期末經營46間門店，淨減1間。速食餐飲業務目前有6間新門店正在籌備開業。另外，上海姥姥維持經營12間門店；米線陣經營20間門店，淨增2間。意粉屋和 Oliver’s Super Sandwiches分別經營7間和18間門店，前者維持不變，後者淨減兩間。
內地價格競爭激烈 餐飲嚴重下滑
大家樂指，期內整體經濟低迷，外遊及境外消費持續增加，加上消費疲軟，首季經濟的下行速度和幅度，以及市民消費支出的疲弱程度仍感意外，整體經濟下滑速度較疫情期間更快，使餐飲業面對巨大挑戰；而內地則由於經濟疲軟而導致激烈的價格競爭，令整體餐飲業出現了比預期更為嚴重的下滑，衝擊集團業績，加上去年同期疫後銷售強勁復甦，帶來高基數效應影響。
展望未來，大家樂指儘管宏觀經濟前景仍然不明朗，但憑藉集團的市場領導地位、雄厚競爭力、穩健的業務根基和內部精益求精的文化，對前景保持樂觀，並有信心業務將持續穩步發展。集團將繼續鞏固及擴大市佔率，期望隨著市場回暖，重拾增長動力。
大家樂今日收報7.88元，升0.12元或1.5%。