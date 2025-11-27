大家樂半年純利挫67% 毛利率跌 削三成派息

大家樂指，毛利率下跌主要由於經濟疲軟下，整體消費意欲低迷，價格競爭激烈，而香港則進一步受到居民外遊消費常態化及入境旅客消費疲弱的影響。

分部收入方面，大家樂期內所有業務均報跌，當中最大分額的速食餐飲半年收入24.22億元，少5.9%；休閒餐飲收入3.862億元，減5.6%；機構餐飲收入4.328億元，跌4.3%；內地收入7.34億元，跌3.8%。

期內集團原材料及包裝成本11.223億元，少4%；人工成本13.959億元，跌3.7%；租金成本4.82億元，跌3.6%。

開拓新經營模式 整合門店

集團指，業務在市場結構性轉型下面對較大挑戰。香港居民外遊消費常態化及入境旅客消費疲弱，令傳統銷售高峰期的客流量明顯下降，銷售表現更趨波動，導致業務及盈利受壓。集團致力提升營運效率及推動業務回復增長，具體措施包括：開拓新經營模式；整合表現未如理想的門店；簡化營運流程及重新設計餐單組合，並透過整合供應鏈及推行成本控制措施以改善利潤率。