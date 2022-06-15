大家樂受疫情拖累全年純利倒退94%至2120萬元 末期息每股18港仙

大家樂(341)公布截至2022年3月底止年度業績，由於在今年1至3月的財政季度內受到中港爆發疫情及相關的防控措施影響，以致集團於該季度錄得重大銷售損失，全年收入上升11.8%，至75.1億元，純利大幅減少94.1%或3.4億元，僅錄得微利2,120萬元。集團建議派發末期息每股18港仙，按年下跌35.7%。

大家樂主席羅開光指出，集團業務自報告年度初開始迅速復元，就上半年而言，即使撇除政府提供新冠肺炎疫情補貼，集團股東應佔溢利對比去年同期仍大幅增加，而增長趨勢更延續至第三季度。惟Omicron 在第四季度來襲，令香港陷入空前嚴峻的危機。政府對餐飲處所採取多項嚴格的防疫措施，加上不少員工染疫，導致集團在第五波高峰期有 109 間門店停業，累計損失營業天數達 2,755 天(佔整體約 17%)。

中港爆發疫情及相關防控措施影響令第四財季損失銷售重大

他展望業務發展時表示，香港業務重中之重是在可觀收入基礎下提高利潤率，們銳意在未來3年內將利潤率從低單位數提高至高單位數。

年內，大家樂因應新冠肺炎疫情獲得政府寬免及資助約1.3億元，上個財政年度則有約6.4億元。由於成功推出新產品及市場推廣計劃，加上外賣自取及外賣速遞業務錄得增長，大家樂香港業務收入增加12.0%。

內地業務因集團在大灣區維持廣泛的門店網絡，有助抵銷個別城市門店因疫情而停業所帶來的影響。年內，內地收入增加 11.0%，內地新店數目創新高，店鋪數目由上個財政年度的 121 間增加至 136 間，羅開光期望，於未來3年內拓展集團的零售餐飲網絡至 280 間門店。