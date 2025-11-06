大家樂發盈警 料純利最多跌7成 預告整合表現未如理想門店

大家樂(341)發盈警，集團預期截至九月底止六個月錄得之經調整EBITDA較去年同期的3.44億元下降約30%。期內純利較去年同期之1.44億元下降介乎65%至70%。主要可歸因於與去年同期相比，今年收入預計錄得中單位數跌幅，導致集團毛利下跌；及期內錄得投資物業之公平值虧損。

大家樂表示，集團的業務過去數十年以來一直以規模效益和高客流量為基礎，固定成本相對較高；隨着消費模式轉變及行業調整，面臨的挑戰進一步加劇。回顧期內，香港及中國內地餐飲市場的消費氣氛低迷，價格競爭激烈。香港居民外遊消費常態化及入境旅客消費疲弱，令週末、長假期及暑假等傳統銷售高峰期的客流量明顯下降，加上市場上低成本營運模式興起，令銷售表現更趨波動，盈利受壓。這些變化反映市場正經歷深層結構轉型，為集團帶來額外挑戰與壓力。