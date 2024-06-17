大家樂：首季銷售有壓力 今年擬大灣區開逾20店

大家樂(341)截至3月底止全年純利大升近兩倍，毛利率多2.6個百分點至11.4%，末期息增五成至42仙，全年派息率101%；旗下「大家樂」及「一粥麵」去年同店銷售分別有3%及6%增長。大家樂首席執行官梁可婷表示，整體經濟受壓，集團去年下半年業務復甦情況較上半年緩慢，情況者首季持續，首季同店銷售較或有單位數影響；同時，她指內地營運情況理想，可支撐每年10至20間新店淨增長，今年目標是起碼在大灣區有20間以上店舖淨增長。 大家樂今日收報8.68元，升0.26元或3.1%。

梁可婷指，過去一年本港旅客復甦緩慢，去年下半年銷售見壓力，並在過去數月延續。但她強調，集團在新冠肺炎疫情期間已建立具競爭力營運模式，包括增加產品種類以吸納新客戶及保留舊客戶，同時加大推廣力度，未來會以朝相關方向繼續推進。

上月加薪約 3% 未擬提價 至於毛利率能否維持，她指雖然經濟環境遇壓力，但「一定有改善空間」，但向優化利潤率的方向出發。至於員工成本上，她指員工整體平均時薪約60至70元，遠高最低工資，今年4月再做一次整體加薪3%至3.5%，同時靈活運用自動化及數碼化以提升人手安排，認為在員工成本上已有「幾好掌握」。至於加價壓力，她指雖然經濟環境不樂觀，但業務涉及民生消費，價格調整上會「克制」，暫時亦未有加價安排。