大市前瞻｜花旗料美國明年衰退機率40%

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪(左)預測美國通脹年底或高企於6.5%，明年向3.5%回落。

花旗銀行發表2022年下半年環球投資前瞻，該行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，預測美國通脹年底或高企於6.5%，明年向3.5%回落，美國聯邦基金利率年底前或升至3.75厘，倘當局採取更進取的加息政策，美國明年經濟衰退機會率升至40%。

該行預計，聯儲局收緊政策對經濟活動的最大影響或在大約18個月內出現，現在改變對股票的謹慎配置仍屬為時過早，目前市場預測環球股票今年每股盈利增長11%，明年增長8%，該行認為或屬過分樂觀，根據其假設推算，今明兩年每股盈利增長或介乎0%至5%，意味市場或將大削預測並拖累股市表現。花旗指，倘美國溫和衰退，標普500指數或處於3,650點；如果衰退加劇，或跌至 點3,150點。

至於美長債息，花旗預期聯儲局會以歷史上最快速度收緊貨幣政策，美國債息急升可能已反映大部分加息預期，估計長期債息今年有70%機會見頂。

預測內地全年增長 3.9%

內地方面，花旗指內地第二季經濟按年增長或放緩至1.7%，最壞情況或已過去，之後復甦料仍反覆，第三及第四季增長或回升至4.8%及5.5%，全年料增3.9%。當局今年餘下時間有機會再減息10個基點及降準0.25個百分點。

料香港失業率於 5.4% 見頂

至於香港，花旗重申恒生指數24,300點目標，中資股主要指數年底前或有雙位數潛在升幅；另外估計香港失業率或於5.4%見頂，全年經濟增長2%，並預期整體樓市氣氛在第三季或下滑。