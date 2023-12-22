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財經
2023-12-22 04:29:52
日報

大市悶局｜年結避風收息股 領展累漲兩成

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領展

領展持續攀升後，股息率仍達5.7厘。(資料圖片)

港股臨近年結持續低位反覆，基金未見「粉飾櫥窗」之餘，部分科技及醫藥股更成提款機，惟公用股及收息股卻成資金避風港。過去1個月，恒指公用股指數錄4.8%升幅，為恒生指數多個分類指數中唯一報升者，恒指同期則跌6.3%。收息股中，以今年一度累瀉約四成的領展(823)表現最標青，本月暫累彈12.4%，連同11月連升兩個月，累計進帳20.9%，將今年跌幅收窄至22.1%。

領展本周三宣布委任宋俊彥(John Saunders)為首席投資總裁，明年3月4日履新，股價昨再走高，全日收報43.4元，升2%，以全年派息2.4888元計，股息率仍達5.7厘。

電能實業

電能實業連升兩個月，累漲18%。(資料圖片)

中電控股

中電過去1個月累升近半成。(資料圖片)

長建電能中電 齊逆市連升兩月

收息及公用股近月在美國聯儲局明年減息憧憬下走強，除領展外，長江基建(1038)、電能實業(006)及中電控股(002)均已連升兩個月，分別累漲17.8%、18.1%及10.7%，相較恒指同期則累失2.9%。目前3股股息率分別有5.9厘、6.4厘及4.9厘。另外，恒生公用分類指數中，近月表現較落後的新奧能源(2688)昨大升4.6%，申萬宏源首次就集團發報告，指隨著內地天然氣消費量今年重回正軌，其業務長期向好，並給予「買入」評級，目標價69.6元，潛在升幅24.3%。新奧能源目前股息率有5.2厘。

港股 恒生指數

醫藥股及美團 成基金提款機

相反，醫藥股及美團(3690)成為基金年結提款機，藥明生物(2269)過去1個月大瀉41.4%，為表現最差藍籌；藥明康德(2359)累失19.6%；中國生物製藥(1177)亦插水17.9%。美團則插水27.8%。其他基金愛股如蒙牛乳業(2319)及理想汽車(2015)，過去1個月亦分別大挫20.8%及19.2%。

大市方面，恒指連日在16,600點水平上落，昨收報16,621點，彈7點或0.04%，全日高低波幅只有205點；國企股指數報5,619點，升7點或0.1%；恒生科技指數報3,710點，走低16點或0.4%。主板成交額只有696億元，為1個半月最少。港股通周三走資110億元後，昨轉吸資24.4億元，當中盈富基金(2800)淨吸資6.8億元。

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