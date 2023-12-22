大市悶局｜年結避風收息股 領展累漲兩成

港股臨近年結持續低位反覆，基金未見「粉飾櫥窗」之餘，部分科技及醫藥股更成提款機，惟公用股及收息股卻成資金避風港。過去1個月，恒指公用股指數錄4.8%升幅，為恒生指數多個分類指數中唯一報升者，恒指同期則跌6.3%。收息股中，以今年一度累瀉約四成的領展(823)表現最標青，本月暫累彈12.4%，連同11月連升兩個月，累計進帳20.9%，將今年跌幅收窄至22.1%。

領展本周三宣布委任宋俊彥(John Saunders)為首席投資總裁，明年3月4日履新，股價昨再走高，全日收報43.4元，升2%，以全年派息2.4888元計，股息率仍達5.7厘。