大市拉鋸｜好淡友千點對壘無果 波幅7個月低 港股未悶完

港股上月底重越二萬大關後未有方向，本月恒生指數高低波幅不足900點，日均波幅不足300點，為去年9月後7個月最低，目前牛證及熊證街貨重倉區持續相近在約千點距離，互撼多時無果。分析指，市場短線料仍在千點波幅區間上落，未見方向，資金隨熱炒股走，並指五一黃金周在即，不排除資金率先炒概念股。

恒指上周收報20,438點，全周反覆升107點或0.5%。港股美國預託證券(ADR)上周五則普遍向下，「ATM」騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)及美團(3690)ADR較港均低超過1%，惟滙豐控股(005)則較港飆2.6%，折算港元升越57元。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開96點，續未有方向。

港股恐慌指數近3個月低

恒指本月持續橫行，即市高位20,750點，即市低位19,885點，波幅僅865點；7個交易日中，有4日的日均波幅低於260點，全月暫時日均波幅298點；同時俗稱港股恐慌指數的恒指波幅指數(VHSI)本月累跌11.6%，最新報22.49，為今年1月底後近3個月低。

目前牛熊證街貨以牛證較多，佔約61%，熊證佔約39%。牛證重倉區在19,800點水平，涉4.88億份；熊證重倉區在20,800點水平及21,000點水平，分別涉3.22億份及4.62億份，牛熊防守區僅相差約1,000至12,000點。

