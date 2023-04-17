大市拉鋸｜好淡友千點對壘無果 波幅7個月低 港股未悶完

港股上月底重越二萬大關後未有方向，本月恒生指數高低波幅不足900點，日均波幅不足300點，為去年9月後7個月最低，目前牛證及熊證街貨重倉區持續相近在約千點距離，互撼多時無果。分析指，市場短線料仍在千點波幅區間上落，未見方向，資金隨熱炒股走，並指五一黃金周在即，不排除資金率先炒概念股。
恒指上周收報20,438點，全周反覆升107點或0.5%。港股美國預託證券(ADR)上周五則普遍向下，「ATM」騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)及美團(3690)ADR較港均低超過1%，惟滙豐控股(005)則較港飆2.6%，折算港元升越57元。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開96點，續未有方向。
港股恐慌指數近3個月低
恒指本月持續橫行，即市高位20,750點，即市低位19,885點，波幅僅865點；7個交易日中，有4日的日均波幅低於260點，全月暫時日均波幅298點；同時俗稱港股恐慌指數的恒指波幅指數(VHSI)本月累跌11.6%，最新報22.49，為今年1月底後近3個月低。
目前牛熊證街貨以牛證較多，佔約61%，熊證佔約39%。牛證重倉區在19,800點水平，涉4.88億份；熊證重倉區在20,800點水平及21,000點水平，分別涉3.22億份及4.62億份，牛熊防守區僅相差約1,000至12,000點。
本周聚焦內地數據美股季績
耀才證券研究部總監植耀輝料，大市短線仍處拉鋸，未有方向，本周主要觀望內地周二公布多項重磅數據，包括上季國內生產總值(GDP)，以及美股季績期，預料恒指時續在俗稱牛熊線的250天移動平均線(上周處19,763點)上徘徊，持續在20,000點至21,000點上落。近日資金輪流炒作板塊，他認為五一黃金周前消費、航空或旅遊相關股或有資金率先部署，如攜程集團(9961)等。
除美股外，本周亦為港股季績揭幕，中興通訊(763)、長城汽車(2333)、中國電信(728)、中國聯通(762)、招金礦業(1818)及新東方(9901)將放榜。其他焦點還包括科技股的新搞作登場，包括阿里巴巴明日推出AI行業應用類型模型；同日小米集團(1810)亦有新手機發布；本周三華為亦舉行「華為全球分析師大會」，據悉董事長孟晚舟將發表演講。
百度：自動駕駛2026年關鍵
另外，百度集團(9888)旗下自動駕駛平台Apollo昨在上海車展前夕舉辦汽車智能化發布會，發布全新升級的駕艙圖，集團並指，汽車智慧化競速賽已經開啟，未來3年將是關鍵視窗期，電動化引發的淘汰賽將在智慧化階段再次出現，車企應該未雨綢繆提前布局。
百度集團資深副總裁、智能駕駛事業群組總裁李震宇表示，2026年當智慧化完成市場「跨溝」後，沒有智慧駕駛能力的汽車，將難以進入使用者的購車清單。