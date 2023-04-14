大市牛皮｜年內5隻生科企「甩B」 醫藥股揚 撐恒指拗腰倒升

科技龍頭接連傳出大股東減持的消息，惟港股近兩日均有焦點板塊撐市，資金繼周二及周三追捧內房後，昨到醫藥股接力，並包辦藍籌三大升幅王，一度大瀉424點的恒生指數最終在「U盤」拗腰倒升，醫藥股亦功不可沒。而由綠葉製藥(2186)分拆的博安生物(6955)公布向港交所(388)公布摘B獲批，成為過去1年第5隻「甩B」生科股，昨日生科股亦見異動，恒生香港上市生物科技指數更爆升3.5%，報1,346點。

躋身藍籌升幅榜三甲的醫藥股包括大升7.8%的藥明生物(2269)，收市報53.85元；走高3.4%或0.52元的翰森製藥(3692)，報15.86元；中國生物製藥(1177)則升3.4%。摩根士丹利報告指，藥明生物去年業績及增長指引佳，消除市場對其基本面的憂慮，維持「增持」評級，目標價看119元，即潛在升幅1.2倍。

藥明飆近8% 大摩唱好北水掃貨

港股通轉吸資，深滬合共淨買額11.15億元。醫藥股亦為北水目標之一，藥明生物昨淨買額4.23億元，另外金斯瑞生物科技(1548)在深圳亦淨吸資4,439萬元。

生科股中，榮昌生物(9995)狂飆8.9%，永泰生物(6978)、康灃生物(6922)及諾誠健華(9969)則飆逾7%，康諾亞(2162)亦大升6.7%。

至於遭軟庫減持的阿里巴巴(9988)昨一度瀉半成，收市報94.15元，跌幅收窄2%。騰訊控股(700)則低開後走高，收市倒升1.7%，報363.2元。恒指早段曾失守二萬關，惟收市競價時段倒升34點或0.2%，報20,344點，主板成交額1,100億元。