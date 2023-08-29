大市走勢丨富途《帶你一齊分析熱門企業盈利表現 及大市走勢》投資講座 施永青：內房保交樓 救民不救市

早前富途證券國際(香港)有限公司(下稱富途)聯同摩根大通與華夏基金舉辦《帶你一齊分析熱門企業盈利表現及大市走勢》線下投資講座，吸引逾800人報名。活動當日更邀請中原集團創辦人施永青出席講座，連同股評人文錦輝、富途首席策略師陸秉鈞、摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部執行董事雷琨傑，以及華夏基金(香港)研究部主管張鈞，涵蓋多個不同熱門投資主題，如個股業績期投資部署、行業分析，以至環球債、匯市走勢及中港樓市前景均有涉獵。富途希望透過不同渠道及活動，為投資者拓寬投資視野。

無論內地或香港，房地產均面臨各種挑戰，內房供過於求，本地則供不應求。中原集團創辦人施永青分析，「內房市場缺乏戰略性的果斷行為，所謂救市政策『保交樓』救民不救市。」他指出兩大方法以扭轉內地房地產的劣勢，先減少供應，地產商停止開發，以免造成開發過度、供應過多的情況；再鼓勵投資，政府介入並配合財政及貨幣政策，降低利息，增加資金流入市場。同時，他推斷香港樓市前景不明朗，隨著香港的國際金融中心地位受威脅，土地價值因而貶低，港人資產漸漸委縮， 難以扭轉困局。

富途首席策略師陸秉鈞：業績期前後 善用富途業績功能捕捉最佳時機

隨着美國不少大型科技股陸續公布第二季度業績，陸秉鈞於講座上分享了幾隻業績 「心水股」，認為最看好為微軟及蘋果業績。他指微軟相比其他科技公司，是少數能真正將AI概念化成收入的企業，受惠於AI熱潮，未來增長應能持續。此外，他也建議投資者應把握業績期前後的時機，又於現場介紹富途投資app的業績功能，包括富途官方及媒體即時財報解讀、業績期資訊解讀、業績數據圖表、5x24小時美股交易與牛牛圈買賣熱議等，教授投資者如何利用這些功能協助投資決策。

股評人文錦輝：三頭馬車塞前蹄 十年債息畏高危

在動蕩的環球經濟下，更應緊貼宏觀市場作出決策、找到結構性投資機會，分散風險。 當日著名股評人文錦輝也表示對宏觀經濟的看法。「投資、消費、出口是拉動經濟發展的三頭馬車，今年1至7月可見相關數據對整體情緒的打壓，加上對中國經濟前景悲觀情緒日益加劇，令股市和商品市場受壓。然而，國內經濟並不悲觀，根據8月中旬發表的中國貨幣政策報告，國內居民有儲蓄，只是擔憂未來經濟不穩，選擇積穀防饑。」