大幅波動｜市場風險意識驟升 政治亂局挫歐元 恐試1.05關

5年一度的歐洲議會選舉中，法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨所領導的執政黨均敗於極右翼政黨，消息將歐元拖進低谷，兌美元昨一度低見1.0733，大瀉近0.8%，創逾1個月低。

此前人民銀行公布，5月停止了連續18個月買入黃金的操作，加上美國非農就業人數增幅遠超市場而令減息機會降，黃金價格在上周五出現暴跌，為3年來最大單日跌幅。周一在2,300美元關上落。

市場風險意識驟升，最新反映美股波動性的VIX指數飆近7%，美匯指數則在105關前徘徊。

歐洲央行上周四下調指標利率0.25厘，但美國降息機會卻再減，意味歐美息差擴闊時間更長，再受壓於政治因素；歐元在周日已從兌美元的1.09水平起持續下挫，及至昨日馬克龍宣布解散國民議會後跌勢再加劇，累計兩日一度跌1.5%；歐元兌港元昨則一度跌穿8.4算。