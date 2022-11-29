大快活上半年純利跌18% 減派息

大快活（052）公布，截至9月底止中期純利4,283萬元，按年下跌18.4%。每股基本盈利33.06仙，派中期息每股18仙，按年減少28%。

大快活期內收入輕微減少0.3%至14.9億元，惟成本上漲，毛利率顯著收縮1.3個百分點至9.2%；毛利減少12.8%至1.37億元。雖然大快活於期內獲得政府補助1,675萬元，去年同期則有388萬元，但是經營溢利仍要減少22.5%至6,354萬元。

大快活指出，第五波疫情對香港的衝擊逐漸削弱並日趨平穩，惟市況依然艱難。大快活截至9月底的銷售額已接近去年同期的水平，不過與去年同期香港疫情較為穩定的時期相比，緩慢的復甦過程意味大快活的盈利有所下降。

大快活又表示，在疫情及人力資源持續短缺的壓力下，食品及人力成本大幅上漲。除了集團實施各項措施降低成本的措施，集團亦合理地調整折扣策略，只限將該等折扣優惠用於可推動銷售的地區，有助提高利潤率。

展望未來，大快活認為，經濟衰退風險雖然存在，但亦在多個方面為大快活等快餐業務創造機會。宏觀環境隨顧客信心提升而有所改善，惟持續上升的食物成本及人力短缺帶來的挑戰在一定程度上抵銷了影響。大快活正積極處理成本上升難題，並將在未來數月繼續面對相關問題。