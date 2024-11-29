大快活中期少賺57%　料餐飲業面臨長期結構性調整

集團於香港共經營149間大快活快餐店，以及10間特色餐廳；在大灣區經營23間大快活快餐店。大快活指，由於內地經濟及消費信心疲弱，令大灣區業務受壓，內地業務發展稍有放緩，但集團仍保持信心，預期長遠將取得更理想表現。

北上消費趨勢很可能持續

集團表示，香港的零售及餐飲業於期內面對重重挑戰，除了因消費開支整體下降外，亦源於港人的休閒娛樂習慣轉變，選擇於周末短途旅行，前往香港以外地區(尤其是深圳及大灣區)購物和用餐的本地居民人數激增。加上香港出行便利，本地居民在上述地區的消費力較高，在可見的未來，北上消費趨勢很可能持續。

大快活指於年初已意識到香港消費者行為的結構性轉變，並於回顧期內制定策略應對經濟疲弱及居民流動性增加帶來的影響，藉以提升顧客人數及利潤率，成效已於大快活的上半年期業績逐步反映，集團於過去半年已陸續推出新措施以推動業務發展，並建立增長勢頭。