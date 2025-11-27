大快活半年少賺15% 收入減毛利率升

集團指，在人力、租金及食材這三大主要成本上均實施了有效控制。儘管香港餐飲業人力成本持續高企，大快活透過提升生產力，優化人力資源配置，特別是運用數據分析以改善人力規劃，對其管控得宜。此外，持續推進自動化及數碼化亦提升了人力效率。同時，本集團積極與業主磋商，從而降低租金成本，以及改善店鋪空間布局，擴大可用面積。

內地業務持續向好

展望未來，集團料香港的宏觀經濟現況預計將持續，這使大快活在消費緊縮的環境中，必須尋求突破，以驅動業務增長。目前集團已成功提升成本效益，以建構高度可持續的營運模式，這一進程將在未來一年持續深化。同時，透過同店銷售增長(SSSG)與店鋪擴張帶動自然增長的新舉措，亦將成為關注重點。期內，大快活在內地業務持續向好，且此趨勢有望延續。

大快活現報4.96元，跌0.01元或0.2%。