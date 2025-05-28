大快活發盈警料年度少賺不多於30%　歸咎港人「一行為」　股價低開近1%(更新)

【5月27日更新】 大快活(港交所編號：052)在今日收市後發盈警，初步評估截至今年3月底，年度股東應佔溢利較前一年度的約5,070萬元，按年跌不超過30%。大快活股價周二(27日)跌0.6%，收報5.07元，成交36.34萬，總市值6.57億元。

歸咎港人外遊及兩地價格競爭加劇

大快活表示，年度股東應佔溢利下跌的原因，主要歸因於香港居民的外遊消費趨勢、香港及中國內地經濟持續疲弱與低迷的消費者情緒，以及該年度香港及中國內地的價格競爭較去年同期加劇。

集團表示，已實施全面策略來應對目前的市場挑戰並恢復盈利增長，包括針對性的促銷活動、特定時段的價格優惠，以及開發創新產品；同時亦透過以年輕顧客為目標的市場推廣活動重塑品牌定位，並利用整合數碼互動方案加強顧客忠誠度，亦會透過提升供應鏈和生產力等措施，以嚴格控制成本，以及調整店鋪網絡以實現最大回報。