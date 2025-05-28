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財經
2025-05-28 11:19:00

大快活發盈警料年度少賺不多於30%　歸咎港人「一行為」　股價低開近1%(更新)

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大快活發盈警，預計年度純利最多跌30%。(資料圖片)

大快活發盈警，預計年度純利最多跌30%。(資料圖片)

【5月28日更新】大快活(港交所編號：052)昨日發盈警，預料去年少賺不多於30%，主因是港人外遊消費趨勢，以及兩地經濟持續疲弱等。大快活股價今日低開近1%，最低見5.02元，截至發稿，報5.04元，微跌0.6%，成交17.88億元，市值6.53億元。

【5月27日更新】大快活(港交所編號：052)在今日收市後發盈警，初步評估截至今年3月底，年度股東應佔溢利較前一年度的約5,070萬元，按年跌不超過30%。大快活股價周二(27)0.6%，收報5.07元，成交36.34萬，總市值6.57億元。

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大快活指，年度少賺的原因歸咎於港人外遊及中港兩地價格競爭加劇。(大快活公告截圖)

大快活指，年度少賺的原因歸咎於港人外遊及中港兩地價格競爭加劇。(大快活公告截圖)

歸咎港人外遊及兩地價格競爭加劇

大快活表示，年度股東應佔溢利下跌的原因，主要歸因於香港居民的外遊消費趨勢、香港及中國內地經濟持續疲弱與低迷的消費者情緒，以及該年度香港及中國內地的價格競爭較去年同期加劇。

團表示，已實施全面策略來應對目前的市場挑戰並恢復盈利增長，包括針對性的促銷活動、特定時段的價格優惠，以及開發創新產品；同時亦透過以年輕顧客為目標的市場推廣活動重塑品牌定位，並利用整合數碼互動方案加強顧客忠誠度，亦會透過提升供應鏈和生產力等措施，以嚴格控制成本，以及調整店鋪網絡以實現最大回報。

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資料來源：大快活公告

 

腸胃炎飲食｜（am730製圖） 腸胃炎飲食｜1.應照醫生囑咐按時食藥（am730製圖） 腸胃炎飲食｜2.應多喝開水，可服用醫生處方的補充水份溶液以作補充電解質。也可飲葡萄糖水或稀粥水（am730製圖） 腸胃炎飲食｜3.當嘔吐減少後，可開始進食簡單或流質食物，例如餅乾、碎蘋果、清粥或煮熟及切碎的蔬菜（am730製圖） 腸胃炎飲食｜4.緊記要戒口（am730製圖） 腸胃炎飲食｜5.進食前及如廁後必須洗手（am730製圖）

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