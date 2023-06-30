大快活純利增5%連特別息派45仙　全靠50周年慶活動帶動業務

本地快餐餐飲股大快活（052）公布全年業績，截至今年3月底止，股東應佔溢利為4,488萬元，按年上升5.25%，每股基本盈利34.64仙，連同特別息共派45仙，連同中期息派18仙，全年合共派63仙。大快活表示，集團50周年慶活動的有效銷售驅動及品牌推廣策略，為其於本回顧年度的下半年的強勢復甦提供支持。
大快活收入按年增4.93%
大快活期內收入30.24億元，按年增長4.93%；毛利率增加0.8個百分點至8.5%。集團指，如果撇除期內及上一財政年度分別獲得的政府補貼4,160萬元及5,890萬元，期內溢利為330萬元，而上一財政年度則錄得虧損。
年內集團開設12間新店，其中8間位於香港，4間位於中國內地；同期亦關閉10間表現未達標的店鋪，其中8間位於香港，2間位於中國內地。年度集團內共有179間店鋪，其中157間位於香港，22間位於中國內地；截止年末共有10間特色餐廳，包括3間ASAP、4間一碗肉燥和3間一葉小廚。
靠50周年慶活動帶動業務
大快活稱，香港快餐店業績於年內表現穩定，主要由於防疫措施放寬及推行50周年誌慶活動所致。全年同店銷售增長約5%，顧客人均消費亦穩健增長；外賣需求在防疫限制放寬後雖有所下降但仍保持強勁，顯示外賣銷售於可見將來仍是重要的業務，目前佔總銷售額約36%，高於疫情前水平並保持穩定；而特色餐廳因受疫情嚴重打擊，其復甦步伐較為緩慢。
此外，大快活於兩年前購置的烘焙食品廠持續彰顯其價值，多款晚市餐點同樣有助推動晚市業務；集團亦推出「大快活APP」，連帶推出一連串具吸引力的促銷優惠，截至年底已有逾50萬名會員登記。
內地同店銷售錄負增長7%
內地業務方面，由於疫情關係，同店銷售增長以人民幣計算錄得負7%，主要受年內中國防疫政策的影響。集團稱，繼續就內地業務採取積極措施，打造適合內地環境的業務模式擴充規模及提高盈利能力。在全面本地化的管理團隊支持下，集團繼續開設新店。
大快活管理層展望，克服疫情艱難的歲月之後，來年表現將能穩步復甦，香港市場仍保持強韌，預期未來一年食物成本以及員工變動有關的勞工壓力不會減少。但集團已制定詳細的節省成本及提高生產力策略，多年來一直行之有效，未來亦將會繼續實行，又相信內地營運很快會重上正軌；同時將密切關注香港的中端餐飲市場，表示集團擁有足夠資源令集團在有需要的時候考慮進行針對性的投資項目。