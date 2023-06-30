大快活純利增5%連特別息派45仙　全靠50周年慶活動帶動業務

大快活收入按年增4.93% 大快活期內收入30.24億元，按年增長4.93%；毛利率增加0.8個百分點至8.5%。集團指，如果撇除期內及上一財政年度分別獲得的政府補貼4,160萬元及5,890萬元，期內溢利為330萬元，而上一財政年度則錄得虧損。 年內集團開設12間新店，其中8間位於香港，4間位於中國內地；同期亦關閉10間表現未達標的店鋪，其中8間位於香港，2間位於中國內地。年度集團內共有179間店鋪，其中157間位於香港，22間位於中國內地；截止年末共有10間特色餐廳，包括3間ASAP、4間一碗肉燥和3間一葉小廚。

靠50周年慶活動帶動業務 大快活稱，香港快餐店業績於年內表現穩定，主要由於防疫措施放寬及推行50周年誌慶活動所致。全年同店銷售增長約5%，顧客人均消費亦穩健增長；外賣需求在防疫限制放寬後雖有所下降但仍保持強勁，顯示外賣銷售於可見將來仍是重要的業務，目前佔總銷售額約36%，高於疫情前水平並保持穩定；而特色餐廳因受疫情嚴重打擊，其復甦步伐較為緩慢。 此外，大快活於兩年前購置的烘焙食品廠持續彰顯其價值，多款晚市餐點同樣有助推動晚市業務；集團亦推出「大快活APP」，連帶推出一連串具吸引力的促銷優惠，截至年底已有逾50萬名會員登記。