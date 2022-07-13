大戶減持陰霾 罩新經濟股 比亞迪阿里高危 科指跑輸

重貨壓境繼

騰訊控股(700)及商湯(020)後，再有新經濟股被推入大股東減持的陰影之中。按中央證券登記(CCASS)數據，比亞迪(1211)持倉突然大增2.25億股，規模相當大並且吻合美國股神巴菲特旗下巴郡的持股量，被指是股神部署沽貨，引爆比亞迪昨大瀉。另外，阿里巴巴(9988)上月底亦有「神秘大戶」將7.4億股或3.4%持倉轉入CCASS，阿里股價已連續兩日大挫半成，累挫11%，拖累恒生科技指數連續兩日明顯跑輸。

恒生指數昨收報20,844點，再失279點或1.3%，失守二萬一關；科指大落後挫98點或2.1%，報4,524點，累計本月挫7.1%，較恒指的4.6%跌幅更加遜色。

比亞迪CCASS持倉增2.25億股

按CCASS數據，7月11日有約2.25億股比亞迪轉倉入花旗銀行，而按集團去年年報顯示，巴郡仍持有2.25億H股。資料顯示，巴郡在2008年以每股8元或合共近18億元入股比亞迪至今，相關持股至今帳面利潤約600億元。

在減持陰霾下，比亞迪昨瀉36.6元或11.9%，報270.2元，藍籌最差，成交額98.81億元，為最活躍港股。

軟庫上季巨虧 惹套現阿里憂慮

藍籌第二差為阿里巴巴，昨瀉6.2元或5.4%，報107.8元。阿里2020年陷入監管陰霾後，CCASS即出現多次巨額轉倉活動，上一次為4月7日花旗存入逾6億股或2.95%後，即見密密減持行動，及至上月底持倉「打回原形」後，再獲7.2億股存入，市場揣測是有美股投資者搬貨至香港市場套現，並料新一浪減持行動已開始。雪上加霜的是，大股東軟庫上季勁蝕162億美元，惹來阿里或步騰訊後塵，成為大股東提款機的憂慮。

騰訊倉位異動 料大股東已出手

至於上月27日遭南非大股東Naspers預告減持的騰訊，按CCASS紀錄及T+2因素，在消息公布前兩日有8,942萬股持倉存入高盛，並在當日減持4,146萬股，有估計是大股東Naspers的套現，惟及後已未見明顯大手減持。騰訊昨失4.6元或1.3%，報337.8元，本月跌4.7%，暫連跌3個月。