大手上調｜新西蘭升半厘 加國緊跟 通脹襲環球 央行齊加息

邁│新│周│期
環球央行進入加息周期，分析認為多個國家面對通脹高企，未來將大手加息。新西蘭央行昨議息後宣布大幅加息0.5厘，基準利率上調至1.5厘，以壓抑通脹高企，亦為22年來最大加幅。加拿大央行緊隨其後，將利率調高0.5厘，至1厘水平，為逾20年來最「重手」，並將展開量化緊縮措施(Quantitative Tightening)。
新西蘭央行昨加息0.5厘，加幅為22年來最勁，已連續4次議息後加息，之前每次加息0.25厘，計及今次共加息1.25厘。加息後，新西蘭元兌美元跌幅持續擴大，至昨晚8時半，報0.676，跌1.3%；澳元兌美元報0.7406，下滑0.7%。
新西蘭：上半年通脹或見7%
新西蘭去年第四季通脹高達5.9%，為32年高位，大幅高於當地通脹目標1%至3%。新西蘭央行指，環球經濟正面對通脹高企問題，現時以較大幅度加息，可為貨幣政策提供較大彈性。核心通脹指標達3%或更高水平，預料上半年通脹將升至約7%才見頂。
加拿大央行同樣面對30年以來最高通脹水平，加上俄烏戰事，令環球經濟帶來不明朗因素，加上資源價格上揚，將推高通脹。該行預期今年加拿大經濟增長4.25%，明年放緩至3.25%。今年上半年通脹料達6%及短期維持高位。
高盛料美連續兩月加息0.5厘
美國聯儲局3月加息0.25厘，為2018年底以來首度調高利率，早前預期5月將大幅加息0.5厘外，暗示將縮減資產負債表，每月合共950億美元，利率期貨昨顯示，美國下月加息0.5厘的機會率達逾86%。高盛早前指，當局5月及6月均會加息0.5厘。另外，華僑永亨銀行指，美國3月通脹升至8.5%，再創逾40年新高，核心通脹則降溫，隨後美國聯儲局理事布納德(Brainard)表示，通脹降至聯儲局的2%目標為重要任務，並重申其鷹派立場，稱當局將「迅速」採取行動加息，強調將在下月會議正式確定縮減資產負債表計劃，並可能在6月開始這一進程，而資產負債表的收縮可能相當於增加兩到三次加息，其言論傳出後，美匯指數上揚並刷新日高。美匯指數昨曾報100.39，升0.1%，見約2年高。
歐洲澳洲將出手 逾10年首次
高盛續預期歐洲央行將於9月及12月分別調高利率0.25厘，對上一次加息為2011年。至於澳洲方面，市場料當地今年至少加息5次，年底前利率由現時的0.1厘，加至1.25厘至1.5厘，即每次加幅約0.25厘，對上一次加息為2010年。
預期美日息差持續擴闊，美元兌日圓強勢持續，昨日一度升破126，高見126.31，創2002年5月以來最高，其後曾報126.06，揚0.56%，本月累增3.6%。至於每百日圓兌港元一度逼近6.2，見6.206，現報6.219，挫0.5%。
日本三井住友銀行料日圓兌一美元今季或貶值至135；英國巴克萊則預期有三成機會率見140；法興早前更預期，日圓兌一美元恐見150。