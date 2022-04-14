大手上調｜新西蘭升半厘 加國緊跟 通脹襲環球 央行齊加息

新西蘭央行昨將基準利率上調至1.5厘。(資料圖片)

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環球央行進入加息周期，分析認為多個國家面對通脹高企，未來將大手加息。新西蘭央行昨議息後宣布大幅加息0.5厘，基準利率上調至1.5厘，以壓抑通脹高企，亦為22年來最大加幅。加拿大央行緊隨其後，將利率調高0.5厘，至1厘水平，為逾20年來最「重手」，並將展開量化緊縮措施(Quantitative Tightening)。

新西蘭央行昨加息0.5厘，加幅為22年來最勁，已連續4次議息後加息，之前每次加息0.25厘，計及今次共加息1.25厘。加息後，新西蘭元兌美元跌幅持續擴大，至昨晚8時半，報0.676，跌1.3%；澳元兌美元報0.7406，下滑0.7%。

新西蘭：上半年通脹或見7%

新西蘭去年第四季通脹高達5.9%，為32年高位，大幅高於當地通脹目標1%至3%。新西蘭央行指，環球經濟正面對通脹高企問題，現時以較大幅度加息，可為貨幣政策提供較大彈性。核心通脹指標達3%或更高水平，預料上半年通脹將升至約7%才見頂。

加拿大央行同樣面對30年以來最高通脹水平，加上俄烏戰事，令環球經濟帶來不明朗因素，加上資源價格上揚，將推高通脹。該行預期今年加拿大經濟增長4.25%，明年放緩至3.25%。今年上半年通脹料達6%及短期維持高位。