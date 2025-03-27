大摩又唱好 年底目標25800 恒指看漲一成

摩笛1個月兩度唱好港股！摩根士丹利發表報告指，直指MSCI中國指數在連續13個季度盈利遜預期後，上季有望交出超預期成績表，因此基於今明兩年的更高盈利預測、以及估值有望看齊MSCI新興市場下，將恒生指數年底基本目標由24,000點，上調至25,800點，即潛在升幅近一成；最牛看31,900點，即闖7年高。

最牛31900點 即闖7年高

除恒指外，大摩亦一併上調國企指數、MSCI中國及滬深300指數的目標價。恒指最牛預期上調3.6%；最熊預測17,400點，亦升3.6%。至於國指基本預測升一成，至9,500點，潛在升幅9.8%，最牛看11,800點，最熊看6,490點。至於MSCI中國最新目價為83點，滬深300看4,220點。