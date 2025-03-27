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財經
2025-03-27 04:30:16
日報

大摩又唱好 年底目標25800 恒指看漲一成

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大摩唱好港股

大摩認為港股最牛31,900點，即可上闖7年新高。 (資料圖片)

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摩笛1個月兩度唱好港股！摩根士丹利發表報告指，直指MSCI中國指數在連續13個季度盈利遜預期後，上季有望交出超預期成績表，因此基於今明兩年的更高盈利預測、以及估值有望看齊MSCI新興市場下，將恒生指數年底基本目標由24,000點，上調至25,800點，即潛在升幅近一成；最牛看31,900點，即闖7年高。

最牛31900點 即闖7年高

除恒指外，大摩亦一併上調國企指數、MSCI中國及滬深300指數的目標價。恒指最牛預期上調3.6%；最熊預測17,400點，亦升3.6%。至於國指基本預測升一成，至9,500點，潛在升幅9.8%，最牛看11,800點，最熊看6,490點。至於MSCI中國最新目價為83點，滬深300看4,220點。

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大摩指，上調目標主要由盈利增長預測推動，該行指，在3年半的盈利遜預測後，上季MSCI中國股票盈利超出預測8%，預料中國股票今明兩年盈利分別上升7%及9%，以及今年底估值或可看齊MSCI新興市場的12.5倍。不過該行亦指，市場不確定性仍存在，包括美國關稅和投資政策，以及內地宏觀經濟數據等仍不明朗。

大摩在上月下旬已將恒指目標由19,400點，大幅上調至24,000點；並在上月底再上調最牛目標至30,800點。

高盛：投資者熱情4年高

高盛亦發表報告指，近月與內地、香港、新加坡、美國和歐洲的投資者會面後，發現不少對中國股票的興趣和參與度上升，並達2021年初以來4年最高水平。該行指，雖然中國股票已累升兩成，預期仍更多基本因素推動向上，惟在風險上升及獲利誘因下，牛市走勢會放慢。

港股昨則向上，恒指昨收報23,483點，升139點或0.6%，主板成交額不足2千億，昨錄1,998億元，為6周以來最低。資金炒業績，農夫山泉(9633)瀉8.3%藍籌最差，申洲國際(2313)急升12.7%最佳，兩股均在周二放榜。

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