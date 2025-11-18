大摩把脈 恒指看27500 明年升幅有限

港股持續在區間反覆，恒生指數昨連跌兩個交易日，至26,384點，單日失188點或0.7%。外資大行摩根士丹利為中港股明年把脈，認為MSCI中國指數自去年9月至今已重估超過30%，明年將為努力實現「穩定與可持續」一年，估值進一步上調的空間有限。該行對恒指明年基準情景預測目標為27,500點，即潛在升幅只有4.2%。
大摩表示，對來年的目標僅有低單位數的輕微上漲空間，與該行「維持目前市場動力而非大幅創新高」的觀點一致。除了估值已明顯重估，大摩指MSCI中國企業上季的盈利驚喜度稍遜色；又預料內地通縮環境至少維持至明年，因此明年內地實質GDP增長由今年5%放緩至4.8%，2027進一步降至4.6%；名義GDP明年料4.1%，2027年或反彈至4.8%。
最牛情況下 潛在升幅三成
不過大摩以牛市情景預測，則料恒指明年底最牛可升至34,700點，即潛在升幅31.5%，當中假設內地大幅提早走出通縮，中美關係保持穩定，以及企業以強勁研發支撐更高估值。至於最熊預測則為18,700點，即潛在跌幅29.1%，當中假設通縮根深柢固令經濟惡化、中美關係出現干擾，以及企業明年盈利增長大幅放緩至僅2%。
至於國企股指數，大摩明年底基準目標為9,700點，潛在升幅約4%；最牛及最熊預測分別為12,190點及6,670點，分別為潛在升幅30.7%及潛在跌幅28.5%。
恒指連跌兩日 旅遊股捱沽
大市方面，恒指連跌兩個交易日，仍險守50天移動平均線(昨處26,283點)；恒生科技指數則報5,756點，失55點或近1%，主板成交額2,176億元。北水掃貨，滬深港股通合共淨買入84.4億元，主要增持盈富基金(2800)及阿里巴巴(9988)，分別淨買37.2億元及20.7億元。另外，中國對日本發出旅遊預警，觸發旅遊股捱沽，攜程集團(9961)挫3.6%，東瀛遊(6882)亦大跌5.4%。