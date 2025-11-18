大摩把脈 恒指看27500 明年升幅有限

港股持續在區間反覆，恒生指數昨連跌兩個交易日，至26,384點，單日失188點或0.7%。外資大行摩根士丹利為中港股明年把脈，認為MSCI中國指數自去年9月至今已重估超過30%，明年將為努力實現「穩定與可持續」一年，估值進一步上調的空間有限。該行對恒指明年基準情景預測目標為27,500點，即潛在升幅只有4.2%。

大摩表示，對來年的目標僅有低單位數的輕微上漲空間，與該行「維持目前市場動力而非大幅創新高」的觀點一致。除了估值已明顯重估，大摩指MSCI中國企業上季的盈利驚喜度稍遜色；又預料內地通縮環境至少維持至明年，因此明年內地實質GDP增長由今年5%放緩至4.8%，2027進一步降至4.6%；名義GDP明年料4.1%，2027年或反彈至4.8%。